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pxhere.com Сегодня, 17:27
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Сегодня, 17:27
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Фото: pxhere.com

Долгожданные дожди придут в Казахстан

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды в Казахстане на 20-22 июля, передаёт BaigeNews.kz.

Большая часть территории республики будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми ожидаются дожди с грозами, градом и порывистым ветром.

Сильные дожди прогнозируют на северо-западе, севере, востоке и в горных районах юго-востока республики. 

"С отрогом Северо-Западного антициклона на западе страны с 21 июля ожидается прекращение осадков. Прогнозируется понижение температуры воздуха в ночные часы в северных, восточных и центральных регионах до 10-18 градусов тепла", - сказано в сообщении.

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Сегодня, 17:27
190
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