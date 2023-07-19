Долгожданные дожди придут в Казахстан

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Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды в Казахстане на 20-22 июля, передаёт BaigeNews.kz.

Большая часть территории республики будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми ожидаются дожди с грозами, градом и порывистым ветром.

Сильные дожди прогнозируют на северо-западе, севере, востоке и в горных районах юго-востока республики.