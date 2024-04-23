Долгострой с 13-летней историей завершили в Астане

Спустя 13 лет завершилось строительство ЖК "Триумф Сити" в Астане. Об этом сообщил аким города Женис Касымбек на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

"Завершилась история ещё одного долгостроя. Строительство ЖК "Триумф Сити" началось в 2011 году. Спустя 13 лет дольщики первой очереди многоквартирного жилого комплекса получили ключи от долгожданных квартир. Продолжаются работы по благоустройству. ТОО "Елорда құрылыс компаниясы" проделана большая системная работа по завершению строительства данного дома, приведению документации в порядок. Планируется, что жители 2-3 очереди получат ключи от квартир в ближайшее время", - написал аким.

Ранее благодаря поддержке государства завершено строительство более 140 ЖК-долгостроев в столице. Это позволило решить проблемы порядка 15,5 тысячи семей дольщиков.