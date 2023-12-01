Долго планируем и запрягаем: достигнет ли АПК Казахстана роста объемов переработки

На данный момент в Казахстане активно ведутся работы по разработке долгосрочных стратегических документов – Национального плана развития до 2029 года и Стратегии 2050. Важным следующим этапом будет обновление отраслевых планов. В этой связи аналитики и представители отраслевых сообществ заявили о необходимости осознания актуальности поставленных перед сельхозтоваропроизводителями целей. Эксперты говорят, что в секторе сельского хозяйство накопилось достаточно проблем и большинство из них годами не решаются. Постоянные изменения в системе субсидирования, а также в стратегических документах негативно сказываются на положении агробизнеса, соответственно, писать новые программы и ставить амбициозные цели перед фермерами – нет смысла. Baigenews.kz подробно изучил ситуацию.

Госпрограммы

Заместитель председателя Правления по инновации ТОО "Казахский НИИ земледелия и растениеводства" Ғалиолла Мейірман отмечает, что главной проблемой крестьян является нарушение сельскохозяйственных технологий из-за отсутствия техники на селе. Он считает, что помощь в виде семян, удобрений и субсидий приводит только к коррупции и что в первую очередь необходимо обеспечить села сельхозтехникой.

"Обозначение всех наших недостатков не означает, что мы не поднимем сельское хозяйство. Сегодня ключевой вопрос для крестьянина – это нарушение технологий. Они не вовремя сеют, упускают сроки посева, сроки уборки из-за нехватки техники на селе, из-за разрозненности. Поэтому в первую очередь, нужно обеспечить села техникой. Семена, обеспечение удобрениями, субсидиями никакой эффект не дадут, кроме как коррупции. Надо всю эту помощь давать в виде техники. Железо никто не съедает, а вышеперечисленное оформляется ложными бумагами", - сказал он.

Ученый также отмечает, что неправильно сравнивать Казахстан с другими государствами, так как у них различные климатические условия и качество почвы. Он утверждает, что в советское время средняя урожайность составляла 9,5 центнеров пшеницы с гектара, и с учетом характеристик климата Казахстана она может достигать 12 центнеров с гектара. Он считает, что говорить о достижении урожайности в 20 центнеров, как в Канаде, является утопией, и что необходимо сосредоточиться на обеспечении сельскохозяйственной техникой.

"Сколько программ принимали по линии Министерства сельского хозяйства, по линии других министерств. Оторваны от реальности. Также большой вопрос – нехватка механизаторов, рабочих на селе. Никто об этом не думает. Некому работать на современных тракторах, а мы говорим "цифровизация". Этот вопрос кто решает? Министерство сельского хозяйства или вузы решают, колледжи? Иногда мы выигрываем конкурсы в середине лета и с нас спрашивают отчет еще, когда сроки прошли. Вот таких нестыковок у нас полно. У нас есть посевной период, конкурс надо выигрывать к тому сроку, когда посев идет. А в конце года выигрываешь конкурс, и год теряем мы", - сказал Ғалиолла Мейірман.

Еще одно мнение озвучила представитель научной среды.

"При нашей масштабности, и мы в таком состоянии. И нам природа мстит за все. В этом году страшная перспектива посевной кампании. Семян нет, проросло на корню. Процентов 40-50 точно будет сеять товарным зерном. А это уже минус урожайности. Это страшная ситуация. Уже есть предложение – берите с элеваторов товарное зерно и сейте. Потому что не каждому фермеру по карману купить семена", - сказала доцент кафедры растениеводства Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина Нина Шестакова.

Она говорит, что ученые занимаются анализом проросших семян. В самом начале прорастания есть возможность подсушить и вернуть в обратное состояние семена, правда, качество снизится, но использовать его на посев.

"Как поддержать фермера, когда он в долгах по самые уши. Западная Сибирь, Омск – у них такая же ситуация. Если мы раньше закупали там семенной материал, то сейчас, где его покупать – не понятно. Мы привозим с Европы, а сорта еще н адаптированы к нашим условиям", - сказала Нина Шестакова.

Полет высокий

Сегодня перед страной стоит задача по удвоению ВВП к 2029 году. АСПИР совместно с правительством разрабатывают стратегию развития Казахстана до 2050 года, также перед ними стоит задача по формированию национального плана развития до 2029 года. В последующем все ключевые показатели в Нацпроекте будут корректироваться.

Согласно официальному прогнозу МНЭ РК социально-экономического развития до 2028 года, при курсе национальной валюты 460 тенге за $1 и стоимости нефти $80 за 1 баррель к 2029 году прогнозируется более чем двукратный рост годового ВВП до уровня 218,5 трлн тенге или $474,9 млрд. При этом среднегодовой рост в АПК составит 4,5%, доля переработанной продукции в АПК достигнет 70%, а годовой экспорт достигнет не менее $7 млрд.

"Что будет мешать увеличению ВВП – это импортозависимость и недостаточный уровень интеграции в системе сбыта. Отсутствие встречных обязательств у получателей субсидий, слабая кооперация, по-прежнему сохраняется высокая доля личных подсобных хозяйств, неразвитое органическое земледелие, ветеринарные и фитосанитарные торговые барьеры, низкий уровень применения водосберегающих технологий, все это приводит к высокой себестоимости продукции. Неразвитая система заготовки и хранения продукции, нехватка и отток кадров, низкие темпы обновления техники, дорогие удобрения и ухудшение плодородия земель, слабая связь агронауки с производством", - сказал директор центра отраслевого анализа Института экономических исследований Тимур Усеев.

Он добавил, что, если до конца года все стратегические документы будут сделаны, в январе-феврале 2024 года начнется корректировка действующих документов. Институт будет готовить позицию для Министерства нацэкономики, у которого будет видение по отрасли – какие есть проблемы, какие показатели будут зафиксированы и как их достигать.

"Нам нужно для начала две корзины поставить возле себя. Первая корзина – это, что бизнес может делать сам. И то, что он сделать сам либо не может, поскольку там какие-то законодательные инициативы. Либо не можем по причине недостаточности средств и так далее", - сказал председатель Союза полеводов Виктор Асланов.

Программы пишут, но никто их не исполняет

По словам председателя Зернового Союза Казахстана Нурлана Оспанова, краткосрочное и долгосрочное планирование должно быть.

"Первое, что мы замечаем, если у нас план или программа утверждается, то потом сложно поменять откорректировать. План на то и план, чтобы можно было исходя из ситуации на рынке можно было корректировать. Но наши госорганы очень плохо идут на это. Сейчас мы находимся в острой конкурентной борьбе с российскими производителями продуктов питания. Это даже не демпинг. На мировых рынках мы России не конкуренты, мы – конкуренты на традиционных рынках. Как только курсы наших валют меняются, мы начинаем проседать на внутреннем рынке. Это отправная точка, когда наш сельхозтоваропроизводитель начинает терять позиции. Мы сейчас находимся не в нулевой ситуации, когда мы можем тянуть с решениями, долго планировать, долго запрягать, мы находимся в острой конкурентной борьбе", - сказал он.

По его словам, российское правительство на протяжении последних 8-10 лет активно вкладывает огромные деньги в сельхозпроизводство, наращивает ассортимент и объемы производства. Рентабельность агробизнеса в растениеводстве выше. На этой базе они последовательно пошли развивать переработку, а развивая переработку, они используют ограничительные меры по экспорту.