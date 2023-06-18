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Долги Риддерской ТЭЦ составляют порядка 3,3 млрд тенге
Главе региона была представлена текущая ситуация по реконструкции объекта. Недавно назначенный Генеральный директор Игорь Михайленко 5 лет назад руководил данной ТЭЦ и знает его особенности не понаслышке.
"В 2018 году работало 5 котлов, 1 был в резерве, функционировало 4 турбины, 52 МВт вырабатывалось и 1 млрд тенге был на счёте компании. Владельцы эксплуатировали объект, не проводя должного ремонта, долги составляют 3,3 млрд тенге", - сообщил генеральный директор Игорь Михайленко.
По его словам, ремонтные работы ведутся согласно плану. Глава региона выслушал вопросы и дал соответствующие поручения руководителям профильных ведомств.
"Я выражаю благодарность сотрудникам, которые на протяжении всего этого времени работают во благо города, а также риддерцам за их терпение и понимание ситуации. Мы приложим все усилия для того, чтобы ремонтные работы завершить к началу отопительного сезона. Мы должны обеспечить теплом этот город," - добавил Кошербаев.
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