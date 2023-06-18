Долги Риддерской ТЭЦ составляют порядка 3,3 млрд тенге

Главе региона была представлена текущая ситуация по реконструкции объекта. Недавно назначенный Генеральный директор Игорь Михайленко 5 лет назад руководил данной ТЭЦ и знает его особенности не понаслышке.

"В 2018 году работало 5 котлов, 1 был в резерве, функционировало 4 турбины, 52 МВт вырабатывалось и 1 млрд тенге был на счёте компании. Владельцы эксплуатировали объект, не проводя должного ремонта, долги составляют 3,3 млрд тенге", - сообщил генеральный директор Игорь Михайленко.

По его словам, ремонтные работы ведутся согласно плану. Глава региона выслушал вопросы и дал соответствующие поручения руководителям профильных ведомств.