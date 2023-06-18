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пресс-центр ВКО Вчера, 23:19
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Вчера, 23:19
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Фото: пресс-центр ВКО

Долги Риддерской ТЭЦ составляют порядка 3,3 млрд тенге

Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев первую поездку по региону начал с визита на один из важнейших объектов региона - АО "Риддер ТЭЦ", где провел совещание с руководством теплоисточника и подрядными организациями, задействованными в ремонтных работах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на yk.kz

Главе региона была представлена текущая ситуация по реконструкции объекта. Недавно назначенный Генеральный директор Игорь Михайленко 5 лет назад руководил данной ТЭЦ и знает его особенности не понаслышке.

"В 2018 году работало 5 котлов, 1 был в резерве, функционировало 4 турбины, 52 МВт вырабатывалось и 1 млрд тенге был на счёте компании. Владельцы эксплуатировали объект, не проводя должного ремонта, долги составляют 3,3 млрд тенге", - сообщил генеральный директор Игорь Михайленко.

По его словам, ремонтные работы ведутся согласно плану. Глава региона выслушал вопросы и дал соответствующие поручения руководителям профильных ведомств.

"Я выражаю благодарность сотрудникам, которые на протяжении всего этого времени работают во благо города, а также риддерцам за их терпение и понимание ситуации. Мы приложим все усилия для того, чтобы ремонтные работы завершить к началу отопительного сезона. Мы должны обеспечить теплом этот город," - добавил Кошербаев.

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Вчера, 23:19
210
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