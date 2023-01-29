"Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша

Фото: Instagram/ismagulov_damir

Боец Дамир Исмагулов по прозвищу "Казах", который ранее сообщил болельщикам о завершении карьеры, теперь хочет ее возобновить, передаёт BaigeNews.kz.

В на своей странице в Instagram Дамир написал, что "долги принято возвращать" и хотелось бы реванша с победившим его Арманом Царукяном. Оказалось, что по контракту с UFC у "Казаха" остался ещё один бой.

"Было много предложений от других лиг, где гонорары намного выше, и можно было бы пойти туда и заработать денег, но я пришел в UFC не из-за денег, а для наследия, доказать самому себе, что могу конкурировать с самими сильными бойцами! Я завершил карьеру, но узнав, что должен еще один бой по контракту, решил, что нужно вернуться и закончить дело! Долги у нас принято возвращать! В крайнем бою я уступил Арману Царукяну, который является одним из сильнейших бойцов лёгкого веса в UFC, его борьба действительно на хорошем уровне! Я бы отпустил этот момент, если бы понимал, что сделал всё, что мог, но всё равно проиграл. Думаю, мы можем показать бой намного лучше, зрелищнее: пять раундов или три — не имеет значения! Мы обещали фанатам закончить наш бой досрочно!", — написал Дамир Исмагулов.

17 декабря прошлого года "Казах" единогласным решением судей проиграл Арману Царукяну на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе. После боя Исмагулов признался, что вышел в октагон не совсем здоровым.

А 2 января Дамир написал на своей странице в Instsgram, что завершает спортивную карьеру из-за проблем со здоровьем. Позже боец ещё раз заверил фанатов в том, что его поступок никак не связан с недавним поражением от Царукяна.

31-летний Исмагулов выступал в ММА с 2014 года. В его копилке 24 победы и два поражения, а в UFC — пять побед и одно поражение.