Долг жителей Астаны по налогам перевалил за 2 млрд тенге
Сегодня, 04:20
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Сегодня, 04:20Сегодня, 04:20
259Фото: baigenews.kz/Артем Чурсинов
Почти 62 тысячи жителей столицы накопили долг по налогу на собственность на сумму 2,3 млрд тенге, передает BaigeNews.kz со ссылкой на департамент государственных доходов (ДГД) по Астане.
Из этой суммы основная доля приходится по налогу на транспорт 1,9 млрд тенге, на имущество - 417 млн тенге.
Антирейтинг возглавляют жители Алматинского района: сумма долгов здесь более 904 млн тенге.
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