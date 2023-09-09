Документальный фильм о попытке террористов взорвать "Коктобе" анонсировал телерадиокомплекс Президента
Сегодня, 14:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:18Сегодня, 14:18
129Фото: кадр из фильма
На экранах казахстанского ТВ скоро появится новый документальный фильм Телерадиокомплекса Президента РК — "ШЫҢЫРАУ", передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщается в анонсе, в 2020 году группа радикалов пыталась взорвать телевизионную башню "Коктобе".
"Тем самым они задумали установить хаос в Казахстане. Какое отношение эти террористы имеют к тюрьме? Как они попали в "ловушку" боевиков в Афганистане и Сирии? Эксклюзивное интервью с сотрудниками КНБ РК и осужденными по данному делу", — анонсирует Tелерадиокомплекс Президента РК в своём Telegram-канале.