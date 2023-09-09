  • 9 Сентября, 14:48
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Документальный фильм о попытке террористов взорвать "Коктобе" анонсировал телерадиокомплекс Президента

Сегодня, 14:18
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кадр из фильма Сегодня, 14:18
Сегодня, 14:18
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Фото: кадр из фильма

На экранах казахстанского ТВ скоро появится новый документальный фильм Телерадиокомплекса Президента РК — "ШЫҢЫРАУ", передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщается в анонсе, в 2020 году группа радикалов пыталась взорвать телевизионную башню "Коктобе". 

"Тем самым они задумали установить хаос в Казахстане. Какое отношение эти террористы имеют к тюрьме? Как они попали в "ловушку" боевиков в Афганистане и Сирии? Эксклюзивное интервью с сотрудниками КНБ РК и осужденными по данному делу", — анонсирует Tелерадиокомплекс Президента РК в своём Telegram-канале.

 

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