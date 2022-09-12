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Доходы населения Алматы растут медленно - акимат
В южной столице проходит ХXV сессия маслихата по утверждению программы развития до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года, сообщает BaigeNews.kz. Приводимые на сессии сухие цифры и данные говорят о нерадужном состоянии дел. Поэтому акимат предлагает долгосрочные программы по улучшению ситуации.
Глава города Ерболат Досаев сообщил, что на программу развития до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года, по предварительным оценкам городского акимата, потратят 6,1 триллион тенге. Около 55% из всей суммы составят частные инвестиции, из них в ближайшие три года акимат планирует привлечь 1,3 триллиона тенге, остальные средства планируется привлечь до 2030 года.
"Мы должны стремиться войти в топ-70 индекса the Global Livеability Index до 2030 года. Это интегральный индекс благоустроенности городов, который отражает, как сами жители оценивают комфортность жизни в городе по более 30 показателям. Мы хотим увидеть Алматы в этом индексе как мегаполис с комфортными условиями проживания, точку притяжения передовых технологий, инноваций и качественного человеческого капитала со всего мира", — сказал аким Алматы Ерболат Досаев.
Однако экономическая ситуация южной столицы отнюдь не радужная. По данным акимата Алматы, с 2015 года доходы населения города выросли всего на 1,4 процента.
Как уточнил выступающий на ХXV сессии маслихата заместитель акима Алишер Абдыкадыров, Алматы находится в ловушке средних доходов. По его словам, анализ международного опыта показал необходимость изменения структуры экономики с повышением доли обрабатывающей промышленности. Кроме того, приоритетом для экономики города станут креативная индустрия, сектор IT и туризм. Акцент планируют сделать на создание рабочих мест с высокой производительностью труда, а также на привлечение инвестиций и улучшение деловой среды.
По данным акимата, сейчас ВВП на душу населения составляет 18 194 тысячи долларов, уже в 2030 году этот показатель увеличится до 30 000 тысяч. И это всё благодаря программе развития, добавил замакима.
Заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев рассказал, что с 1998 года границы территории города значительно расширялись, город стал вдвое больше. К мегаполису присоединились 27 населённых пунктов с населением более 100 тысяч человек.
Вместе с территорией к городу перешли и проблемы, связанные с отсутствием инженерной, транспортной, жилой и социальной инфрастуктуры.
При этом часть территории в исторических границах города также продолжала хаотично развиваться, переуплотняя уже существующие территории жилой застройкой, максимально "выжимая" квадратные метры и используя на износ возможности инженерной инфраструктуры.
Для решения существующих проблем акимат предлагает принцип полицентричного развития, когда несколько равноценных связанных общегородских и локальных полицентров, с эффективными транспортными и пешеходными связями между ними.
Полицентричное развитие территории города будет осуществляться на следующих принципах:
- - квартальная застройка на примере исторического центра города с сеткой улиц длиной 120-140 метров;
- - 100% обеспеченность жителей каждого полицентра социальной, транспортной, рекреационной инфраструктурой, а также рабочими местами;
- - связанность всех полицентров и других районов города транспортной инфраструктурой;
- - редевелопмент территории с сохранением (реставрацией) объектов, имеющих историко-культурное значение;
- - экономическая специализация.
В результате принятия и реализации нового генерального плана Алматы и мастер-планов полицентров город к 2030 году получит:
- с 2022 года ввод в эксплуатацию 1,5 миллиона квадратных метров жилья с ежегодным приростом на 10%, в том числе за счет реконструкции территориии с ветхим жильем;
- наилучшую связанность улиц с минимальным количеством Т-образных перекрестков;
- плотность улиц с кварталами не более пяти га с экономически эффективной плотностью застройки;
- беспрерывную пешеходную инфраструктуру "от двери до двери";
- смешанное использование зданий и активный фронт первых этажей;
- сеть связанных зеленых пространств (скверы, парки, аллеи, набережные рек, променады);
- создание порядка 180 тысяч рабочих мест (до 2025 года — 65 000), из них оценочно 30% в социальной сфере и службах жизнеобеспечения, 70% — специализированные рабочие места.
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