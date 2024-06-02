Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта хочет отказаться от отцовской части фамилии

Первая родная дочь голливудских суперзвезд Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло Нувель Джоли-Питт подала в суд Лос-Анджелеса прошение об исключении фамилии Питта из своей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си".



Юная актриса написала заявление о смене имени на Шайло Джоли 27 мая – в день своего восемнадцатилетия.



Анджелина подала на развод с Брэдом в сентябре 2016 года, но мирового соглашения звезды все еще не достигли.



В настоящее время пара также участвует в судебной тяжбе по поводу Château Miraval – французской винодельни, находящейся в их совместном владении.



Шайло — третья по старшинству из шести детей пары, включая приемных, но не первая из них, кто пытается отказаться от фамилии Питт.



В начале этого года ее 15-летняя сестра Вивьен, также начинающая актриса, отказалась от фамилии отца в театральной афише постановки с ее участием. Старшая дочь Захара в университете представляется как Захара Марли Джоли.



Однако Шайло стала первой из семьи, кто решил официально сменить фамилию в документах.



Джоли подала на развод после инцидента в 2016 году, когда, по ее словам, Питт схватил ее за голову и напал на двоих их детей в самолете. Она утверждает, что Питт оскорблял и обливал семью алкоголем во время полета из Парижа в Лос-Анджелес. Он отрицает эти обвинения.



По решению суда в 2021 году Брэду предоставили совместную опеку над детьми.



Относительно Château Miraval бывшая чета подала друг к другу встречные иски, связанные с продажей принадлежащей Джоли доли в винограднике российскому олигарху.

Эти иски пока находятся на рассмотрении.