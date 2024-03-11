Добыча нефти в Казахстане сократилась

В январе текущего года добыча сырой нефти в нашей стране составила 6,7 миллиона тонн - на 3,2 процента меньше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.

Наибольший объём добычи традиционно пришёлся на Атыраускую область: 4,6 миллиона тонн, минус 2,4 процента. Далее идут Мангистауская (1,4 миллиона тонн, минус 1,4 процента) и Актюбинская (360,6 тысячи тонн) области.

В деньгах объём добычи составил 1,3 триллиона тенге - на 9,7 процента меньше, чем в январе прошлого года.

Для справки: в целом за январь-декабрь 2023 года добыча нефти достигла 77,6 миллиона тонн - на 7 процентов больше, чем в январе–декабре 2022-го.

Напомним: Казахстан продлевает дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 82 тысячи баррелей в день на второй квартал 2024 года. Это добровольное сокращение является дополнением к добровольному сокращению добычи на 78 баррелей в день, которое Казахстан уже объявил в апреле 2023-го (продлится до конца декабря 2024 года). Дополнительное сокращение добычи призвано усилить меры предосторожности, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков, сообщает министерство энергетики РК.

Большая часть добытой в РК нефти - более 90 процентов от общего объёма - отправляется на экспорт. За январь-декабрь 2023 года экспорт нефти вырос на 8,4 процентов, до 70,7 миллиона тонн. В то же время в денежном выражении экспорт составил 42,3 миллиарда долларов США - на 9,8 процента меньше, чем годом ранее.

В страны СНГ (Азербайджан, Узбекистан и Россию) отправили 242,8 тысячи тонн нефти на сумму 123,3 миллиона долларов США. Рост в натуральном выражении составил 4,1 процента, в денежном, напротив, отмечено сокращение на 17 процентов.

В остальные страны мира было отправлено 70,4 миллиона тонн нефти на сумму 42,2 миллиарда долларов США. Рост в натуральном выражении составил 8,4 процента, в денежном же зафиксировано сокращение на 9,8 процента. Большая часть казахстанской нефти поставлялась в Италию. В пятёрке ключевых направлений также оказались Нидерланды, Китай, Корея и Румыния.

В декабре прошлого года экспортные цены на сырую нефть и нефтепродукты снизились на 8,3 процента. В месячной динамике цены для стран СНГ остались на предыдущем уровне, а для остальных стран - уменьшились.

В годовой же динамике (то есть к декабрю 2022 года) экспортные цены увеличились на 5 процентов. При этом для стран СНГ цены снизились на 5,3 процента, а вот для остальных стран - напротив, выросли на 5,1 процента.