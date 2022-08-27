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  • Добровольно-принудительно: в МИИР нашли способ проверять строящиеся объекты на любом этапе
pixabay.com Сегодня, 10:16
30
Фото: pixabay.com

Добровольно-принудительно: в МИИР нашли способ проверять строящиеся объекты на любом этапе

Министерство индустрии и инфраструктурного развития предлагает внедрить новый механизм контроля строящихся объектов, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ведомства.

В МИИР отметили, что действующая система госконтроля не позволяет охватить строящиеся объекты без обращений граждан и положительного решения акимов о назначении проверок во время действия моратория.

Министерство предлагает ввести механизм планового контроля объектов, который предусматривает добровольное соглашение заказчика на проведение планового контроля ГАСКом. По результатам планового контроля штрафные и ограничительные меры применять не будут.

"Наибольший эффект предлагаемого вида контроля заключается в постоянном государственном контроле всех циклов строительства, начиная с рытья котлована до работ по благоустройству. В совокупности с лабораторным контролем это позволит повысить качество строительства", – отметили в ведомстве.

Изменения предлагается внедрить и в процедуру приёмки объектов в эксплуатацию. На сегодняшний день органами ГАСК сверка акта приёмки проводится камерально, без выезда на объект. Из-за этого наблюдается явное пренебрежение со стороны застройщиков, объекты принимаются со строительными дефектами.

В связи с чем предлагается два механизма:

  • В случае, если ранее проводился плановый контроль объекта, ГАСК будет участвовать в приёмке без выезда.
  • В случае отказа заказчика от добровольного планового контроля ГАСК при поступлении акта приёмки будет выезжать на объект и выдавать заключение.

Кроме того, установлены требования, предъявляемые органами ГАСК, при приеме уведомления о начале СМР до сверки актов приемки объектов в эксплуатацию.

Все эти предложения предусмотрены проектом поправок в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам ведения бизнеса.

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#строительная отрасль #строительство #ГАСК #МИИР
Сегодня, 10:16
30
Журналист

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