Добросовестным предпринимателям беспокоиться не о чем - Минфин

Вице-министр финансов отметил, что добросовестным предпринимателям беспокоиться не о чем. Органы госдоходов не будут проверять все мобильные переводы.

"Проверке подлежат только лица, скрывающие свои доходы, или не зарегистрированные как ИП, получившие на личные счета мобильные переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трёх месяцев подряд. Добросовестные предприниматели, которые работают только по безналичному расчёту, будут исключены из сферы контроля. Также для ведения и развития бизнеса созданы благоприятные условия. Упрощены порядки налоговых режимов – ставки налога составляют всего от одного до четырёх процентов в зависимости от вида деятельности", - сказал Биржанов.

Для розничного налога расширен перечень видов деятельности со 190 на 364, ставка ИПН снижена до двух процентов в Карагандинской и Кызылординской областях, трёх процентов - для Астаны. Розничные торговцы, предприниматели, оказывающие услуги, например, парикмахеры могут воспользоваться данным режимом.

Не наказывать, а разъяснять

Комитет государственных доходов МФ РК ведёт активную разъяснительную работу как в средствах массовой информации, так и в социальных сетях.

Также граждане для получения необходимой информации могут обратится в колл-центр 1414, Telegram-чат, консультативные центры, созданные в каждом управлении государственных доходов.

Платить налоги удобно и выгодно!

Органы госдоходов создают удобные легальные механизмы для предпринимателей. Они готовы способствовать деловым людям в том, чтобы выйти из тени и перейти в правовое поле.

Предпринимателям будут предоставлены следующие госуслуги:

фискальное сопровождение с первых шагов регистрации предпринимателей;

сервисный подход. Разработаны сервисы, уведомляющие о достижении порога по НДС, возможности уплаты налогов и социальных платежей с банковских приложений;

отсутствие налоговых проверок у малых предпринимателей, осуществляющих бизнес безналичными платежами.

В рамках нового Налогового кодекса будут предусмотрены меры стимулирования для предпринимателей.

Также Биржанов пояснил, зачем нужна проверка мобильных переводов.

"Проверка нацелена на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности. Некоторые предприниматели получают оплату за проданный товар или услуги посредством мобильных переводов. Однако данные переводы производятся без применения контрольно-кассовых аппаратов, POS-терминалов и QR-кодов. Соответственно, не выдаются чеки и ущемляются права потребителей", - сказал он.

Что делать, если продавец требует наличные?

Отказ в принятии безналичных платежей является неправомерным и нарушает права потребителей. За это предусмотрена административная ответственность. На первый раз - предупреждение, при повторном нарушении – штраф в размере 147 680 тенге (40 МРП).