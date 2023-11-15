Группу религиозных экстремистов задержали сотрудники КНБ
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Сразу в трёх городах Казахстана сотрудники КНБ при координации Генеральной прокуратуры задержали членов экстремистской группы, собиравшейся свергнуть власть в стране, передаёт BaigeNews.kz.
"Нейтрализованы ячейки радикальной религиозной группировки в Астане, Атырау и Жезказгане. По подозрению в пропаганде терроризма, а также создании, руководстве и участии в деятельности экстремистской группы единовременно задержано 12 её членов. По версии следствия, они преследовали цель свержения светского строя в Казахстане. Для этого распространяли экстремистскую идеологию и вербовали новых сторонников", - сообщили в КНБ РК.
В ходе обысков по местам жительства фигурантов изъята запрещённая литература и другие вещественные доказательства.
Ряд членов группировки имеют судимость за совершение тяжких преступлений, в том числе убийство сотрудника полиции, бандитизм, разбои, грабежи, кражи и изнасилования.
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