До трёх миллиардов долларов намерен довести Казахстан товарооборот с Афганистаном

Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, выступая на казахстанско-афганском деловом форуме, отметил, что Казахстан заинтересован в сохранении торгово-экономических связей с Афганистаном, передаёт BaigeNews.kz.

"Хотел бы еще раз подтвердить, что Казахстан выступает за становление Афганистана в качестве независимого, нейтрального, единого, мирного, демократического и процветающего государства. Мы заинтересованы в сохранении сложившихся торгово-экономических, транспортно-логистических и энергетических связей с Афганистаном", - сказал Жумангарин.

По его словам, товарооборот между Казахстаном и Афганистаном в прошлом году практически достиг отметки один миллиард долларов, удвоив показатели за 2021 год. 90 процентов товарооборота приходится на казахстанский экспорт, в основном это обработанная продукция.

"Афганистан для Казахстана выступает приоритетным рынком сбыта муки, на который приходится 70 процентов от общего объема экспорта муки. В настоящее время мы видим тренд на диверсификацию экспортной корзины. По нашим расчетам, Казахстан имеет экспортный потенциал поставок в Афганистан на сумму 500 миллионов долларов по товарам пищевой, нефтехимической, химической, металлургической, легкой, машиностроительной отраслей. Развивается и инвестиционное сотрудничество между странами. Начиная с 2005 года, валовый объем притока инвестиций из Афганистана в экономику Казахстана составил порядка 11,7 миллиона долларов. Количество совместных предприятий, работающих в Казахстане составляет 52 предприятия, которые работают в сфере торговли", - сказал Жумангарин на бизнес-форуме.

Он отметил, что важно сохранить и преувеличить традиционные поставки казахстанской муки в Афганистан, а также реализовать экономические проекты.

На форуме также выступил министр промышленности и торговли Афганистана Альхаджи Нуруддина Азизи.

"Как две независимые страны, Афганистан и Казахстан на протяжении всей истории имеют хорошие и давние отношения, на основе которых Исламский Эмират Афганистан привержен их продолжению и укреплению и прилагает все больше усилий для расширения конструктивных отношений между двумя дружественными и братскими странами", - сказал министр.

Он поблагодарил за приглашение принять участие в бизнес-форуме.

"Для нас большая честь пригласить бизнесменов и инвесторов дружественной страны Казахстан на деловые встречи и торговые выставки, которые в будущем пройдут в Афганистане, и воспользоваться такими возможностями для установления деловых отношений и эффективного развития торговли и инвестиций".

Альхаджи Нуруддина Азизи отметил, что безопасность в Афганистане привела к росту в бизнеса в стране. В прошлом году объем экспорта Афганистана впервые увеличился на 120 процентов.

"Кроме того, в целях консолидации и развития двусторонних и многосторонних отношений в сфере торговли и транзита были проведены переговоры и заключены базовые договоренности с торговыми партнерами Афганистана, в том числе с Узбекистаном, Ираном, Россией, Китаем, Пакистаном и другими странами", - сказал министр.

На форуме планируется подписать коммерческих документов на сумму 106 миллионов долларов.