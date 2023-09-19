До шести лет тюрьмы грозит двум казахстанцам за рыбалку на Зайсане

Жителей восточного Казахстана задержали за незаконную рыбалку. По данному факту начато досудебное расследование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

По информации ДП ВКО, рыбаки наловили судака, окуня и леща почти на один миллион тенге.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на побережье озера Зайсан, полицейские задержали двоих мужчин 45 и 40 лет. У рыбаков изъято: 2 кг судака, 14 кг окуня и 2 кг леща. Сумма ущерба составила 917 838 тенге.

Подозреваемым грозит до шести лет тюрьмы с конфискацией имущества.