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До шести лет тюрьмы грозит двум казахстанцам за рыбалку на Зайсане

Сегодня, 17:10
АВТОР
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astanatv.kz Сегодня, 17:10
Сегодня, 17:10
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Фото: astanatv.kz

Жителей восточного Казахстана задержали за незаконную рыбалку. По данному факту начато досудебное расследование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV. 

По информации ДП ВКО, рыбаки наловили судака, окуня и леща почти на один миллион тенге.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на побережье озера Зайсан, полицейские задержали двоих мужчин 45 и 40 лет. У рыбаков изъято: 2 кг судака, 14 кг окуня и 2 кг леща. Сумма ущерба составила 917 838 тенге.

Подозреваемым грозит до шести лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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