До шести лет тюрьмы грозит двум казахстанцам за рыбалку на Зайсане
Сегодня, 17:10
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:10Сегодня, 17:10
197Фото: astanatv.kz
Жителей восточного Казахстана задержали за незаконную рыбалку. По данному факту начато досудебное расследование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.
По информации ДП ВКО, рыбаки наловили судака, окуня и леща почти на один миллион тенге.
В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на побережье озера Зайсан, полицейские задержали двоих мужчин 45 и 40 лет. У рыбаков изъято: 2 кг судака, 14 кг окуня и 2 кг леща. Сумма ущерба составила 917 838 тенге.
Подозреваемым грозит до шести лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Самое читаемое
- В акимате высказались о передаче "АрселорМиттал Темиртау" российскому акционеру
- Бывший выпускник ЕНУ передал вузу 10,5 млн тенге
- Чему обучают казахстанских учителей на курсах повышения квалификации за миллиарды тенге?
- Крупнейший банк США выделит КТЖ кредит на покупку локомотивов
- Поиски пропавшей 30 лет назад девочки возобновили в России