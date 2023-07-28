До конца года капитальный ремонт будет проведен в 100 жилых домах Алматы

Фото: GOV.KZ

В 2023 году в 100 многоквартирных жилых домах (МЖД) будет проведен капитальный ремонт, включающий замену кровли, фасада, подъездов и инженерных сетей, передаёт Baigenews.kz.

Данный этап модернизации направлен на обновление и повышение уровня комфорта домов и улучшение общей инфраструктуры для жителей.

При этом ремонт 70 МЖД будет произведен в рамках местного бюджета.

Ремонт 30 МЖД будет осуществлен с использованием возвратных средств.

В настоящее время TOO "Алматы тұрғын үй" активно занимается подготовкой технической документации и сбором протоколов для успешной реализации вышеуказанных проектов.

За период с 2011 по 2022 год компания выполнила 965 проектов по ремонту многоквартирных жилых домов в Алматы.