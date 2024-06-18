До 70 процентов госслужащих могут перевести на удалёнку в Астане
Сегодня, 18:36
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Сегодня, 18:36Сегодня, 18:36
142Фото: baigenews.kz
3-4 июля в Астане состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. В эти дни в столице будут усилены меры безопасности. Часть работников рекомендуют перевести на удалённый формат работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.
"В целях удобства для граждан, в том числе во избежание заторов на дорогах, госучреждениям и квазигоссектору со 2 по 4 июля рекомендуется перевести до 70 процентов сотрудников на удалённый формат работы. 3-4 июля также не будут работать дошкольные учреждения. Это мировой опыт, когда во время проведения крупных международных мероприятий принимаются усиленные меры безопасности и для удобства граждан вводится частичная дистанционная работа", - говорится в сообщении.
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