До 50 млн тонн угля планируют добывать на Богатырском угольном руднике

Добычу угля до 50 млн тонн планируют увеличить на Богатырском угольном руднике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и строительства РК.

"В целях обеспечения потребности энергопроизводящих и промышленных предприятий, бюджетных организаций и населения в угольной продукции ведется работа по увеличению добычи угля с поэтапным переходом на углехимию, а также повышению экспортного потенциала страны.

В ближайшее время на Богатырском угольном руднике ожидается запуск Циклично -поточной технологии. Это позволит увеличить добычу угля с 42 до 50 млн тонн", - говорится в сообщении.