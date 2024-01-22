До 50 млн тонн угля планируют добывать на Богатырском угольном руднике
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Добычу угля до 50 млн тонн планируют увеличить на Богатырском угольном руднике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и строительства РК.
"В целях обеспечения потребности энергопроизводящих и промышленных предприятий, бюджетных организаций и населения в угольной продукции ведется работа по увеличению добычи угля с поэтапным переходом на углехимию, а также повышению экспортного потенциала страны.
В ближайшее время на Богатырском угольном руднике ожидается запуск Циклично -поточной технологии. Это позволит увеличить добычу угля с 42 до 50 млн тонн", - говорится в сообщении.
Анализ экспорта угля за последние пять лет показывает, что экспортный потенциал носит прогрессивный характер.
"Доля экспорта угля в общем объеме добытого угля составляет 26-28%. По данным Национального бюро статистики РК, экспорт каменного угля и лигнита в страны дальнего зарубежья увеличился в 6,5 раза", - отметили в Минпромышленности.
Это, как отметили в ведомстве, связано, прежде всего, с ростом спроса на казахстанский уголь со стороны государств Евросоюза. Таким образом, экспортный потенциал наших недропользователей будет расти в соответствии с мировым спросом.
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