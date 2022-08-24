До 3,3 миллиона тенге - какую зарплату просят соискатели работы в Казахстане

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В Казахстане наблюдается дефицит педагогов, врачей, охранников и воспитателей, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты. Ведомство опубликовало результаты анализа, согласно которому наиболее востребованным в разрезе специальностей оказался средний медицинский персонал – 1,2 тысяч вакансий рамещено на Электронной бирже труда (ЭБТ).

Наибольший разрыв между вакансиями и резюме в сторону дефицита специалистов наблюдается среди преподавателей ВУЗов – 1331 вакансия против 945 резюме, врачей – 1772 вакансии против 605 резюме, охранников – 1685 вакансий против 463 резюме и воспитателей – 1450 вакансий против 990 резюме.

А наибольший профицит среди соискателей наблюдается у юристов (1143 резюме против 331 вакансии), экономистов (457 резюме против 182 вакансий), фельдшеров (735 резюме против 174 вакансий), вахтеров (864 резюме против 130 вакансий), курьеров (465 резюме против 123 вакансий) и неквалифицированных рабочих (1245 резюме против 644 вакансий).

Что касается заработных плат, самый высокий размер запрашиваемых заработных плат чаще всего в своих резюме указывают соискатели среди инженеров в авиации – 3,3 миллиона тенге, руководители высшего звена – два мллиона тенге, главные аудиторы, космические инженеры, генеральные директора – свыше миллиона тенге. Тогда как работодатели предлагают наибольшую оплату труда для пилотов – в среднем 900 тысяч тенге, главных строителей – 700 тысяч тенге, заведующих ремонтно-механической мастерской и супервайзеров по бурению – 600 тысяч тенге.

Тем временем, средняя зарплата учителей в целом по Казахстану составляет 109,4 тысяч тенге, сообщили в Минтруда.

"В связи с приближением начала учебного периода наблюдается повышенный спрос на кадры в учреждениях среднего и дошкольного образования: потребность на данный момент составляет 10,2 тысяч вакансий, или 12 процентов от всех вакансий. Больше всего вакансий было размещено в Карагандинской (899 вакансий), Жамбылской (792 вакансий) и Алматинской (737 вакансий) областях", – рассказала управляющий директор АО "Центр развития трудовых ресурсов" Александра Молчановская.

По сравнении с июнем 2022 года, в июле общее количество резюме выросло от учителей в 2,3 раза (с 2,8 тысяч до 6,5 тысяч резюме), юристов – в 1,7 раза (с 677 до 1143 резюме) и воспитателей – в 1,6 раза (с 609 до 990 резюме), отметили в ведомстве.

Много предложений о трудоустройстве поступают и от предприятий сельского хозяйства и строительства жилых зданий (по четыре тысячи вакансий или пять процентов). При этом 36 процентов вакансий в сфере сельского хозяйства приходится на Туркестанскую область, а почти половина вакансий (43 процента) в сфере строительства опубликованы в городе Нур-Султан.

К слову, спрос на работников низкой квалификации в июле 2022 года в сравнении с предыдущим месяцем снизился почти в два раза, с 50,6 тысяч до 28,7 тысяч вакансий, в то время как предложение снизилось на 11 процентов, с 29,1 тысяч до 25,8 тысяч резюме.

"Вместе с тем усилился дисбаланс между потребностями рынка труда и предложением для среднеквалифицированных специалистов. Так, количество вакансий на специалистов средней квалификации превысило предложения в 1,7 раза: 38,9 тысяч вакансий против 23,6 тысяч резюме. А наименьшая потребность у работодателей на ЭБТ в специалистах высокой квалификации – всего 17 процентов от количества размещенных вакансий", – поделилась Александра Молчановская.

Всего в июле 2022 года на Электронной бирже труда разместили 87 тысяс вакансий и 70,6 тысяч резюме. В региональном разрезе активность со стороны соискателей выросла в основном в Жамбылской (5,5 тыс. резюме) и Актюбинской (4,7 тыс. резюме) областях – почти в три раза, в Шымкенте – более чем в два раза (шесть тысяч резюме), в Алматы – в 1,8 раза (3,5 тысячи резюме).