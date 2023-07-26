До 28 вырос список компаний, которым запретили привлекать деньги дольщиков в ВКО

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Акимат Восточно-Казахстанской области опубликовал список компаний, которым запретили привлекать средства дольщиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

По закону застройщик может привлекать дольщиков только имея определённые разрешительные документы. Однако некоторые компании применяют обходят запреты, находя иные способы привлечения инвестиций от граждан. Например, в виде оплаты за "бронирование" квартиры.

"В случае, если вы доверяете деньги компании, которая собирает средства, не озаботившись получением разрешений на долевое строительство, заметно вырастает риск того, что возврат этих инвестиций в будущем окажется весьма затруднительны или вовсе невозможным", - предупреждают в акимате области.

В Управлении государственного архитектурно-строительного контроля ВКО, привели перечень многоэтажных домов, у которых отсутствует разрешение на привлечение средств дольщиков, всего 28 компаний: