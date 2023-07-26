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  • До 28 вырос список компаний, которым запретили привлекать деньги дольщиков в ВКО
pxhere.com Сегодня, 14:07
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Сегодня, 14:07
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Фото: pxhere.com

До 28 вырос список компаний, которым запретили привлекать деньги дольщиков в ВКО

Акимат Восточно-Казахстанской области опубликовал список компаний, которым запретили привлекать средства дольщиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО. 

По закону застройщик может привлекать дольщиков только имея определённые разрешительные документы. Однако некоторые компании применяют обходят запреты, находя иные способы привлечения инвестиций от граждан. Например, в виде оплаты за "бронирование" квартиры.

"В случае, если вы доверяете деньги компании, которая собирает средства, не озаботившись получением разрешений на долевое строительство, заметно вырастает риск того, что возврат этих инвестиций в будущем окажется весьма затруднительны или вовсе невозможным", - предупреждают в акимате области. 

В Управлении государственного архитектурно-строительного контроля ВКО, привели перечень многоэтажных домов, у которых отсутствует разрешение на привлечение средств дольщиков, всего 28 компаний:

  1. ЖК "Avenue" - ТОО "OskemenBuild";
  2. ЖК "Deluxe Town" - ТОО "Дейнека";
  3. ЖК Хан сарай - ТОО "Дейнека";
  4. ЖК "Astoria" - ТОО "Дейнека";
  5. ЖК "Sana" - ТОО "AsilЖолGroup";
  6. ЖК "V Club" - ТОО "Элит Construction";
  7. Многоквартиный дом по улице Тохтарова, 40 - ТОО "Resort";
  8. ЖК "DOSTAR CITY" - ТОО "Бергштайн" (вторая очередь);
  9. Строительство 6- этажного дома по улице Утепова - ТОО "ЖБК"; 
  10. Строительство многоэтажного дома по улице Уалиева, 19 - ТОО "Алаш Курылыс"; 
  11. ЖК "KRILOVA" - Шелинговский Б; 
  12. Строительство многоэтажных жилых домов по проспекту К. Сатпаева (поз.85) - ТОО "Технология Комфорта";
  13. Строительство многоэтажного дома по улице Уалиева,19 - ТОО "155";
  14. ЖК "Altyn Orda" - ТОО "ALTAY INVEST STROY";
  15. ЖК "Emeralds" - ТОО "КазР-Техно";
  16. ЖК "Renesans" - ТОО "Elit Stroy group";
  17. Строительство многоэтажного жилого дома, позиция 45а - ТОО "Терезе"; 
  18. ЖК "Park line" - ТОО "Elit Stroy group"; 
  19. ЖК "AB-Residence" - ТОО "Stroy Invest Capital" (ТОО "Asyl Bosaga"); 
  20. ЖК "Grand Avenue" - ТОО "Жануя Инвест"; 
  21. ЖК "Grand Residence" - ТОО "MRS Company" (ТОО "Dala SK");
  22. ЖК "Ray Residence" - ТОО "DALA SK";
  23. Строительство многоэтажного дома поз. 32 в 19 ж/р - ТОО "Орда Трейдинг";
  24. ЖК "Townhouse" - Әлімжанова А.А.
  25. ЖК "Brick Town" - ТОО "UK Building LTD"; 
  26. ЖК "Crystal" - ТОО "ВВД-Курылыс"; 
  27. ЖК "Townhouse" - Жумажанов Е.С.; 
  28. ЖК "Оазис" (четвёртая очередь) - ТОО "Selam KZ".
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Сегодня, 14:07
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