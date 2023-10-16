До 25 градусов потеплеет в нескольких регионах Казахстана

О погоде на ближайшие дни в Казахстане сообщили синоптики Казгидромета, передаёт BaigeNews.kz.

"Неустойчивый характер погоды сохранится лишь на западе и северо-западе страны: пройдут дожди, ночью на северо-западе республики осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра. На остальной же части Казахстана ожидается ясная погода, лишь 18-19 октября на севере страны возможны небольшие осадки (преимущественно дождь). По республике в ночные и утренние часы прогнозируются туманы", - сказано в сообщении.

Температура воздуха ночами на большей части Казахстана составит 0-10 градусов тепла.

В северной половине, а также в горных районах юго-востока республики столбики термометров опустятся до минут трёх градусов.

В дневное же время температура воздуха будет постепенно понижаться от 10-18 до 5-15 градусов. Лишь на востоке, юге, юго-востоке страны столбики термометров будут постепенно повышаться: на востоке от 5-15 до 10-18 градусов, на юге, юго-востоке Казахстана - от 10-22 до 15-25 градусов.