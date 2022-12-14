До 235 выросло число заразившихся казахстанцев коронавирусом 13 декабря

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Количество новых случаев заражения в сутки коронавирусной инфекцией выросло в Казахстане за минувшие сутки. Врачи подтвердили КВИ у 235 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

На 14 декабря лечени

е от КВИ продолжают получать 1 943 человек (–1 801+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находятся 308 пациентов, на амбулаторном – 1 635 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – два пациентa, на аппарате ИВЛ – два пациентa.