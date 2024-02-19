До 22 выросло количество закрытых дорог в Казахстане

Ограничение движения транспорта действует на 22 дорогах республиканского значения в восьми областях Казахстана из-за непогоды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В области Абай из-за понижения температуры воздуха до минус 40 градусов перекрыты семь дорог общей протяжённостью 2 174 километра.

В Восточно-Казахстанской области также закрыты семь участков протяжённостью 1 268 километров.

В Жамбылской области из-за снега, метели, ветра и ограничения видимости проезд невозможен по трассе "Алматы-Ташкент-Термез" от села Кенен до села Кайнар.

В области Жетысу ограничение введено на трассе "Алматы - Усть-Каменогорск" между Ушаралом и границей Абайской области.

В Карагандинской области перекрыты два участка протяжённостью 221 километр для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащённых дизельными двигателями:

"Караганда-Аягоз-Бугаз" - от Каркаралинска до границы Абайской области; "Кызылорда-Павлодар" - от границы Улытауской области до Топара.

В Костанайской области ограничение действует на трассе "Жезказган-Петропавловск" - от границы Улытауской области до Аркалыка (для всех видов транспорта).

В Павлодарской области невозможно проехать по дороге "Омск-Майкапчагай" - от посёлка Кенжеколь до границы Абайской области (для общественного транспорта и автомобилей, оснащённых дизельными двигателями).

В области Улытау закрыты 543 километра дорог.

На трассах республиканского значения задействовано 290 единиц техники и 467 человек.