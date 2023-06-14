До 1,7 млрд тенге выросли долги по алиментам в Караганде из-за бездействия судоисполнителей

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Из-за бездействия судоисполнителей и формального розыска неплательщиков в Караганде долги по алиментам выросли до 1,7 миллиарда тенге. О этом сообщили прокуроры области, передаёт BaigeNews.kz.

Прокурор области Бауыржан Мырзакеров на коллегии по работе по взысканию алиментов отметил, что в регионе родители не платят деньги на содержание 22 тысяч детей. Причины он связывает с бездействием органов исполнения и отсутствием взаимодействия с другими госорганами по работе с должниками, их контролю, трудоустройству, а также административному и уголовному воздействию.

Так, прокуроры выявили у 86 злостных должников новые скрытые доходы от электронных кошельков, букмекерских компаний, бирж ценных бумаг и служб-такси на сумму 36 миллионов тенге. Установили 28 объектов имущества, свыше 300 голов скота и 22 единицы спецтехники, которые судоисполнители оставили без внимания. 89 процентов найденного имущества было конфисковано.

В прокуратуре также указали на формальный розыск должников, которые свободно передвигаются, пользуются госуслугами и не осведомлены о нахождении в статусе должника. В адрес министра юстиции направлен акт надзора. А в отношении злостных должников будет решён вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 139 УК РК - "Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги)".