До 10 лет лишения свободы увеличен срок за пытки в Казахстане - Генеральная прокуратура

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В Алматы проходит международная конференция по противодействию пыткам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Участие в конференции принимают Генеральный прокурор Берик Асылов, председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК Игорь Рогов, уполномоченный по правам человека Артур Ластаев, представители Совета Европы, а также международные и отечественные эксперты.

Берик Асылов отметил, что Казахстан последовательно проводит политику нетерпимости к любым проявлениям жестокого обращения и пыток.

Так, в стране ужесточена уголовная ответственность за совершение пыток. С 2014 года лишение свободы в случае смерти увеличена с 10 до 12 лет. В марте 2023 года минимальный и максимальный срок лишения свободы увеличен с 3-7 до 4-10 лет за пытки группой лиц, беременных и детей, неоднократно, с причинением вреда средней тяжести.

Увеличен низший предел санкции за пытки и жестокое обращение повлекших смерть с 5 до 7 лет лишения свободы.

Введен запрет на освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших пытки:

- по амнистии;

- истечению срока давности;

- за деятельным раскаянием;

- и примирением сторон.