Дно Каспия очистят от мусора и брошенных рыболовных сетей

В этом году сбор брошенных рыболовных сетей и морского мусора на западном побережье и акватории полуострова Тупкараган проведут с 1 по 20 сентября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inAktau.

В Институте гидробиологии и экологии отметили, что рыболовные сети являются одним из факторов гибели тюленей.

Проведение исследований по оценке объемов морского мусора, включая брошенные рыболовные сети, объемов микропластика в акватории и на побережье Каспийского моря, оценка потенциального воздействия их на популяцию каспийского тюленя - это пилотный проект по оценке возможности возвращения тюленей на свои исконные местообитания, для восстановления лежбищ, которые были утеряны тюленями в результате огромного антропогенного прессинга.

"В 2019-2022 годах исследовали западное и северное побережья полуострова Тупкараган, побережье Тюленьих островов, прилегающую акваторию и акваторию залива Мангистау. Собрали более 28,5 тонн морского мусора, из которых около 14 тонн - брошенные рыболовные сети. Данные исследований указывают на негативное воздействие брошенных рыболовных сетей на популяцию каспийского тюленя. Их воздействие в исследованиях смертности тюленей оценивается в 9,7 процентов от общей смертности тюленей", - рассказала научный сотрудник института Асель Баймуканова.

Все обследованные участки были загрязнены микрочастицами пластика различной длины и формы. Также обнаружили крупные синтетические волокна, отнесенные к макропластику. Макропластик был обнаружен и в желудочно-кишечном тракте у долгинской сельди, каспийской воблы, сингиля, бычка кругляка и бычка цуцика. Чаще всего встречались синтетические волокна синего или белого цвета, которые были обнаружены у всех указанных видов рыб.