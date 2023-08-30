Дно Каспия очистят от мусора и брошенных рыболовных сетей
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В этом году сбор брошенных рыболовных сетей и морского мусора на западном побережье и акватории полуострова Тупкараган проведут с 1 по 20 сентября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inAktau.
В Институте гидробиологии и экологии отметили, что рыболовные сети являются одним из факторов гибели тюленей.
Проведение исследований по оценке объемов морского мусора, включая брошенные рыболовные сети, объемов микропластика в акватории и на побережье Каспийского моря, оценка потенциального воздействия их на популяцию каспийского тюленя - это пилотный проект по оценке возможности возвращения тюленей на свои исконные местообитания, для восстановления лежбищ, которые были утеряны тюленями в результате огромного антропогенного прессинга.
"В 2019-2022 годах исследовали западное и северное побережья полуострова Тупкараган, побережье Тюленьих островов, прилегающую акваторию и акваторию залива Мангистау. Собрали более 28,5 тонн морского мусора, из которых около 14 тонн - брошенные рыболовные сети. Данные исследований указывают на негативное воздействие брошенных рыболовных сетей на популяцию каспийского тюленя. Их воздействие в исследованиях смертности тюленей оценивается в 9,7 процентов от общей смертности тюленей", - рассказала научный сотрудник института Асель Баймуканова.
Все обследованные участки были загрязнены микрочастицами пластика различной длины и формы. Также обнаружили крупные синтетические волокна, отнесенные к макропластику. Макропластик был обнаружен и в желудочно-кишечном тракте у долгинской сельди, каспийской воблы, сингиля, бычка кругляка и бычка цуцика. Чаще всего встречались синтетические волокна синего или белого цвета, которые были обнаружены у всех указанных видов рыб.
"Поскольку каспийский тюлень замыкает пищевую цепь, то изучение присутствия пластиковых частиц в организме животных имеет высокую актуальность. Потенциально тюлени в процессе питания могут сами проглатывать пластиковые материалы, а также микро-макропоастик способен проникать в организм животных через пищевую цепь через съеденных ракообразных и рыб", - добавила Баймуканова.
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