Дни культуры Казахстана в США предложила провести Аида Балаева

Министр культуры и информации РК Аида Балаева встретилась с чрезвычайным и полномочным послом США в Казахстане Дэниелем Розенблюмом. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в рамках программ и инициатив, которые реализуются как в Казахстане, так и в США, обменялись мнениями относительно различных аспектов взаимодействия, включая культурные и медиа проекты, передаёт BaigeNews.kz.

Аида Балаева поблагодарила посла за активное и плодотворное сотрудничество в области информации, культуры, религии и гражданского общества, рассказала о работе над законопроектом "О масс-медиа".

"Мы открыты к диалогу. У нас очень богатая история и культура, мы ставим стратегическую задачу популяризировать их за рубежом. В этой связи я хотела бы внести предложение об организации Дней культуры Казахстана в Америке, а также реализации проекта по созданию серии документальных фильмов о древней истории казахского народа, музеев-заповедников на английском языке. Я уверена, что данные проекты дадут огромный мультипликативный эффект, который выразится не только в углублении нашего сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере и популяризации культурного наследия, интеграции учёных в изучение историко-культурного наследия нашей страны, но и будут способствовать привлечению туристов в Казахстан", - поделилась ожиданиями министр.

Казахстанская сторона также выразила заинтересованность в сотрудничестве в сфере креативной индустрии, создании детских мультипликационных и анимационных фильмов.

"Посольство поддерживает усилия министерства по расширению местных и казахскоязычных СМИ и культурного контента. Мы надеемся увидеть вас на седьмом QazaqForum, который в 2024 году проводится в седьмой раз в целях продвижения культурных связей и казахского языка", - подчеркнул Дэниель Розенблюм.

В завершение встречи стороны выразили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества между Казахстаном и США в сфере культуры и информации.