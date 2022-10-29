Дни казахстанского кино проходят в Париже

Фото: kazakhcinema.kz

Показывают спортивную драму "Паралимпиец", исторический блокбастер "Рассвет Великой Степи", фильмы "Последний сеанс", "Огонь", "Возвращение Зои", "Тарлан" и другие.

В Париже проходят Дни казахстанского кино, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Государственного центра поддержки национального кино.

В самом сердце французской столицы — на Елисейских полях — пройдут показы фильмов, созданных при содействии Государственного центра поддержки национального кино по заказу Министерства культуры и спорта РК. Мероприятие проводится в рамках IV Фестиваля казахстанского кино во Франции.

Фото: kazakhcinema.kz

В кинотеатре Lincoln зрители увидят целый ряд картин, среди которых спортивная драма "Паралимпиец", исторический блокбастер "Рассвет Великой Степи", фильмы "Последний сеанс", "Огонь", "Возвращение Зои", "Тарлан" (копродукция Казахстана и Татарстана).

Также пройдут ретроспективный показ фильма "Тюльпан№ и эксклюзивный показ проекта "Инфинити", созданного кинематографистами Франции, Бельгии, Казахстана, Украины и других стран.

Фото: kazakhcinema.kz

В открытии фестиваля приняли участие авторы казахстанских фильмов, их французские коллеги, представители Киноцентра, посольства Казахстана во Франции, журналисты.

Среди участников и гостей мероприятия — актриса Самал Еслямова, режиссеры Дарежан Омирбаев, Сергей Дворцевой, Алдияр Байракимов, Айжан Касымбек, продюсеры Диана Ашимова и Лаура Ергалиева и другие.

Фото: kazakhcinema.kz

Фото: kazakhcinema.kz

Стоит также отметить, что Фестиваль казахстанского кино в этом году расширяет свои границы и будет проводиться в Париже, Страсбурге, Брюсселе, Люксембурге и Женеве.

Фото: kazakhcinema.kz

Фестиваль приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Францией. Организатором фестиваля является французская Ассоциация казахстанского кино, возглавляемая Андре Рафаэлем Ивановым.