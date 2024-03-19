Дмитрий Попко взлетел в мировом рейтинге после двух титулов подряд

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко улучшил свое положение в обновленном рейтинге ATP в одиночном и парном разрядах, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

После победы на турнире в Фейра-де-Сантане (Бразилия) в одиночном разряде Попко поднялся на 26 позиций и теперь занимает 250-е место в рейтинге ATP. Ранее казахстанец также стал победителем турнира в Ресифи (Бразилия) в парном разряде - он выступал в дуэте с бразильским теннисистом Дутрой да Силвой. В итоге в рейтинге "парников" Попко совершил еще более впечатляющий рывок: он взлетел сразу на 173 позиции и сейчас занимает 632-е место.

Напомним также, что Дмитрий Попко успешно выступал и в феврале: он выиграл три подряд турнира в США в одиночном разряде и имел победную серию из 23-х матчей.