Для развития страны нужен был новый импульс – Кошанов о реформах президента

Зачем Казахстан пошёл по пути трансформации в такое сложное для мирового порядка время рассказал спикер Мажилиса Ерлан Кошанов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету "Казахстанская правда".

Спикер Мажилиса Ерлан Кошано отметил, что первый пакет президентских реформ был объявлен ещё в 2019 году. Именно тогда был либерализован закон о мирных собраниях, упрощён процесс регистрации политических партий, объявлена концепция слышащего государства.

"Очевидно, что необходимость в реформах назрела. Президент видел, что в стране накопилось достаточное количество дисбалансов. Во-первых, длительная монополия в политике привела к застою в экономике. Не хватало конкуренции. Отсутствие реформ привело к монополизации рынков, нарушению прав собственности и так далее. Всё это формировало неблагоприятную деловую среду, извращало экосистему бизнеса. Именно поэтому Токаев еще в 2019 году сказал, что мы меняем приоритеты, старая идеологема "сначала экономика, потом политика" изжила себя", – считает Ерлан Кошанов.

Вторым важным фактором политик назвал запрос общества, более 60% которого сегодня – поколение независимости. Кошанов считает, что люди захотели быть не просто услышанными, но и вовлеченными в управление государством.

"Президент понимал, что для развития страны и преодоления инерции, нужен был новый импульс и энергетика. Поэтому Глава государства сделал решительный шаг в сторону глубинных изменений политической системы. Причем без расчета на быстрый результат. Нужно было дать людям понятные ориентиры и вовлечь их в процессы принятия решений", - сказал он в интервью.

Ерлан Кошанов отмечает также и внешние стимулы.

"Благодаря огромному дипломатическому опыту, прекрасному знанию мировой ситуации Президент понимал, что стране надо экстренно меняться и быть готовой дать ответ на внешние кризисы. Посмотрите, какую огромную работу он проделал во внешней политике. За прошедший год он провел плодотворные переговоры со всеми ключевыми мировыми лидерами, принимал участие в ключевых саммитах и выступал на самых авторитетных международных площадках", - отмечает спикер Мажилиса.

По его мнению, Токаев повысил глобальный интерес к Казахстану как к стране, которая в новой геополитической реальности может стать страной-коннектором, нейтральной юрисдикцией с предсказуемым инвест-климатом.

Председатель Мажилиса также поделился своим мнением о концепции Справедливого Казахстана и роли законов в создании нового общества.