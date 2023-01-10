Для обвиняемого в убийстве врача Юрия Шумкова запросили 20 лет колонии

В Алматы подходит к завершению суд над обвиняемым в убийстве врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Сегодня во время прений в суде прокурор просил признать подсудимого виновным по нескольким статьям и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Гособвинение считает, что обвиняемого следует обязать выплатить семье погибшего материальный и моральный ущерб.

Сам подсудимый признался в убийстве.

Ранее по этому делу были допрошены сотрудник полиции и водитель такси. Подсудимый попросил прощения у родственников Шумкова и своих близких, а также заявил, что очень жалеет о случившемся.

4 апреля 2022 года в Алматы из охотничьего ружья был застрелен известный гастроэнтеролог Юрий Шумков. Подозреваемого задержали сразу же на территории Алатауского района в результате введенного в городе специального плана "Перехват".