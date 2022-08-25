Для молодых учителей и врачей введут спецквоту по программе "Алматы жастары"

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Для молодых учителей и врачей введут специальную квоту по программе "Алматы жастары", сообщил аким мегаполиса Ерболат Досаев, передаёт BaigeNews.kz.

"У нас есть городская программа "Алматы жастары". Ежегодно для 1000 человек создаем специальные финансовые условия для приобретения жилья. Программа очень популярна и на самом деле в ней ежегодно участвуют гораздо больше претендентов. Со следующего года для молодых учителей и врачей вводим специальную квоту. Получается, что к 1000 будет добавлено ещё 100: по 50 для молодых учителей и 50 для молодых врачей. Создадим условия, чтобы получили адресно", - сказал Досаев в ходе августовского форума педагогов Алматы.

По его словам, если будет больше финансовых возможностей, то программу будут расширять в целях поддержки молодых учителей.