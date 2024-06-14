Для чего в Казахстане ввели мониторинг мобильных переводов объяснила эксперт
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Главный эксперт управления адмдоходов физических лиц КГД МФ РК Гульден Хасенова напомнила критерии, когда мобильные переводы подпадают под мониторинг налоговиков, передает BaigeNews.kz.
"Мобильные переводы предназначены для переводов между физлицами, а сейчас пошла такая тенденция, что бизнес начал использовать их с предпринимательской целью. Они при оказании каких-то услуг или при торгово-закупочной деятельности говорят: "Перекиньте на мобильный перевод". Нет. Должен быть QR-перевод, кассовый аппарат, если оплата идет наличной, мобильные переводы не предназначены для предпринимательской цели, получается, они (используя их – прим. ред.) скрывают свои доходы", - сказала в прямом эфире в Instagram Гульден Хасенова.
По ее словам, в зону риска как предпринимательская деятельность попадают случаи, когда "в течение трех месяцев подряд от разных 100 лиц приходят мобильные переводы".
"Предприниматели, не секрет, что сейчас многие двойную, тройную бухгалтерию ведут, стараются скрывать доходы, но таким образом, потребители, они ваши права ущемляют, скрывают доходы, а налоги идут на зарплаты, пособия. У каждого в семье есть пенсионеры – вот на выплату пенсии идут, пособий по инвалидности, для малообеспеченных, на строительство школ, детских садов, дорог, вот на что идут налоги, которые мы собираем, то есть идут на благородные цели", - резюмировала она.
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