Дизайнер Ольга Ким, о личном бренде, китайских авто и школьной форме
Сегодня, 08:46
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Сегодня, 08:46Сегодня, 08:46
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Гость этого выпуска проекта "ИнтервьюерЫ" на BaigeNews.kz известный казахстанский дизайнер, блогер Ольга Ким. В интервью она рассказала, как открыла свой первый бизнес, поделилась мнением о качестве школьной формы в Казахстане, высказалась о блогерах, которые рекламируют свое тело, и ответила на множество интересных вопросов о себе и карьере.
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