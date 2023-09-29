Дизайнер Ольга Ким, о личном бренде, китайских авто и школьной форме

Гость этого выпуска проекта "ИнтервьюерЫ" на BaigeNews.kz известный казахстанский дизайнер, блогер Ольга Ким. В интервью она рассказала, как открыла свой первый бизнес, поделилась мнением о качестве школьной формы в Казахстане, высказалась о блогерах, которые рекламируют свое тело, и ответила на множество интересных вопросов о себе и карьере.