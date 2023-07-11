Дизайнер из Петропавловска представила коллекцию на неделе моды в Париже

Фото: предоставлено героиней

Айжан Колчина - дизайнер женской одежды, специализирующийся на вечерних и свадебных платьях ручной работы. В профессии она десять лет и не раз участвовала в международных выставках, побеждала в конкурсах дизайнеров. За плечами "Русский Силуэт" и Pisa Fashion Days в Италии. Совсем недавно она показала новую коллекцию в Париже. Кутюрье из Петропавловска замужем, воспитывает двоих сыновей. В интервью корреспонденту BaigeNews.kz Айжан Колчина рассказала о философии нарядов, которые повезла в столицу моды, и поделилась впечатлениями от поездки.

"Коллекция "Феникс" - это история о женщине, которая переживает и принимает непростые решения. Это кажется ей тяжёлым испытанием и, на грани сил, сгорая, она возрождается из пепла. Побеждая все жизненные невзгоды, с чистой душой, яркой, как звезда, крылатый феникс становится свободным", - так описала свой проект дизайнер.

Коллекция отражает и её личную историю о преодолении и силе:

"У коллекции есть определенная философия. И каждый наряд из неё что-то означает. Например, белое платье, которое выходило первым – белый феникс – он символизирует в моем понимании рождение, чистоту души, потому что белый цвет - это чистота. (…) Это коллекция трансформации из ребёнка в женщину. В зависимости от цветов там символика такова, что постоянно идёт какая-то трансформация. Например, золотой цвет символизирует плодородие. Особенно там, где платье с пшеницей плетёное – это говорит о плодородии, изобилии, о состоянии женщины в роли матери, богини плодородия, если можно так сказать. Чёрные платья символизируют пепел, когда мы сгораем, когда что-то идёт не так, но в этом всё равно есть безумная жизнь и драма. Завершающее красное платье - символ того, что мы возрождаемся из пепла, становимся снова горящими, жизнерадостными, страстными. Это красный феникс".

Дизайнер рассказала, что Oriental fashion show - это международная неделя моды и первое международное фешн-мероприятие, посвящённое couture и восточной моде.

"Я давно хотела принять участие в таком масштабном проекте и периодически мониторила рынок. Нашла Oriental fashion show и написала им. Конечно, я о них слышала, так как они известны на весь мир. Основанная в Париже и организованная в 10 других странах oriental fashion show уже 15 лет успешно продвигает дизайнеров со всего мира. И из всех организаций, куда я писала, именно они очень быстро отреагировали и прислали условия участия".

В Париже удивлялись участию в неделе моды дизайнера из далёкого для них Казахстана. Люди, которые бывали когда-то в Алматы или Астане, очень приятно отзывались о казахстанском гостеприимстве и природе.

"Это тоже было очень приятно. Была гордость за свою страну, и здорово представлять её на таком масштабном мероприятии", - поделилась наша героиня.

Путь к успеху не был безоблачным - дизайнер с сожалением отметила, что талантливая молодёжь творческих профессий не находит поддержки в Казахстане:

"Я это очень сильно прочувствовала на себе, пока готовилась к этому мероприятию. Все готовы поддержать спорт – это замечательно. Все готовы поддержать инновации. Но как только речь заходит о том, что ты дизайнер, занимаешься одеждой или каким-то творчеством – всё! Ты молодец, вперёд, но как-нибудь сама. Поэтому хотелось бы обратить на это внимание. Среди нашей молодёжи очень много ребят, которые иногда свой талант зарывают и готовы уходить в другие профессии, только потому что они понимают, что поддержки не будет".

Ещё одна проблема - дефицит кадров в швейном деле.