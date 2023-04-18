Дистанционные предрейсовые осмотры водителей хотят ввести в Казахстане

Фото: avtotema.mediasalt.ru

В Казахстане хотят ввести практику удалённого проведения предрейсового медицинского освидетельствования водителей, передаёт BaigeNews.kz. Соответствующий проект поправок в правила перевозок пассажиров и багажа разработан министерством индустрии и инфраструктурного развития и опубликован на портале "Открытые НПА".

Согласно проекту документа, перевозчик должен обеспечить прохождение водителями предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования медицинским работником или медицинской организацией в очном формате, либо в онлайн формате посредством автоматизированных систем или мобильных приложений. При этом водитель должен пройти биометрическую идентификацию.

Освидетельствование, проводимое в онлайн-формате, включает в себя:

опрос, осмотр и оценку внешнего вида, адекватности поведения и эмоциональных реакций, связанности и чёткости речи, мимики, сознания, величины зрачков;

выявление и рассмотрение предъявляемых жалоб, продолжительности межрейсового (межсменного) отдыха и сна;

измерение и оценку артериального давления, определение точности выполнения пальце-носовой и других координационных проб.

В случае прохождения онлайн осмотра заключение выдаётся в электронной форме посредством автоматизированных систем или мобильных приложений.

Проект размещён на портале "Открытые НПА" до 2 мая 2023 года.