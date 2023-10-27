Директора школы осудили за незаконное хранение боеприпасов в ВКО

Директору школы в ВКО пришлось уплатить крупный штраф за хранение патрона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Yk-news.kz.

Сельский директор школы в Восточно-Казахстанской области оштрафован на 690 тысяч тенге за незаконное хранение боеприпасов.

В марте мужчина собирался лететь в столицу из Усть-Каменогорска. И, по всем правилам, багаж сельчанина проходил досмотр. На рентгеновском изображении инспектор подразделения досмотра службы авиационной безопасности заметила патрон от огнестрельного оружия и вынуждена была составить протокол и вызвать полицию.

Мужчину сняли с рейса.

Позже он вспомнил, при каких обстоятельствах в его карман попал патрон.

По словам директора школы, в этом самом костюме он отправился на торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы. На сельской площади он и нашел злополучный патрон: подобрал его с земли, положил в карман и благополучно забыл о нём.

Патрон находился в кармане пиджака несколько лет прежде, чем костюм понадобился для деловой поездки. Именно поэтому сельчанин не вспомнил о давней находке и не избавился от неё.