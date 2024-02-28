Приговор директору дома ветеранов вынесли в Шымкенте

В Шымкенте вынесли приговор руководителю и сотрудникам коммунального госучреждения "Ардагерлер үйі", передает BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Дело рассматривал межрайонный специализированный суд по уголовным делам Шымкента.

Сообщается, что в октябре 2023 года директор шымкентского дома ветеранов неоднократно получал взятки за размещение в КГУ "Ардагерлер үйі" пациентов без направления. Пособниками в передаче незаконного вознаграждения для руководителя соцучреждения выступали медсестра и бухгалтер "Ардагерлер үйі".

Помимо сотрудников дома ветеранов, к уголовной отвественности были привлечены и двое взяткодателей, одним из которых оказался имам мечети. Он был уличен в передаче 30 тысяч тенге медсестре, выступавшей в роли посредницы. Взятка должна была положительно решить вопрос о госпитализации его матери.

В другом случае взятку в 50 тысяч тенге через посредников передала женщина, которая хотела разместить в реабилитационном центре маму и невестку.

"Вина подсудимых была доказана собранными по уголовному делу доказательствами. Государственный обвинитель просил суд назначить им наказание в виде штрафа. Об этом же просили защитники подсудимых и они сами", — сообщили в пресс-службе суда.

Суд учел отягощающие и смягчающие вину обстоятельства. За дачу взятки суд приговорил подсудимых к штрафу в 15-кратном размере суммы незаконного вознаграждения — 450 тысяч и 750 тысяч тенге соответственно.

Бухгалтеру назначен штраф в 600 тысяч тенге. Медсестра должна будет выплатить 2,5 миллиона тенге. Самая большая сумма штрафа у бывшего директора "Ардагерлер үйі". Он должен будет выплатить 4 миллиона 50 тысяч тенге, что соответствует 45-кратному размеру полученной суммы незаконного вознаграждения.