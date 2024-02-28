Приговор директору дома ветеранов вынесли в Шымкенте
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В Шымкенте вынесли приговор руководителю и сотрудникам коммунального госучреждения "Ардагерлер үйі", передает BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
Дело рассматривал межрайонный специализированный суд по уголовным делам Шымкента.
Сообщается, что в октябре 2023 года директор шымкентского дома ветеранов неоднократно получал взятки за размещение в КГУ "Ардагерлер үйі" пациентов без направления. Пособниками в передаче незаконного вознаграждения для руководителя соцучреждения выступали медсестра и бухгалтер "Ардагерлер үйі".
Помимо сотрудников дома ветеранов, к уголовной отвественности были привлечены и двое взяткодателей, одним из которых оказался имам мечети. Он был уличен в передаче 30 тысяч тенге медсестре, выступавшей в роли посредницы. Взятка должна была положительно решить вопрос о госпитализации его матери.
В другом случае взятку в 50 тысяч тенге через посредников передала женщина, которая хотела разместить в реабилитационном центре маму и невестку.
"Вина подсудимых была доказана собранными по уголовному делу доказательствами. Государственный обвинитель просил суд назначить им наказание в виде штрафа. Об этом же просили защитники подсудимых и они сами", — сообщили в пресс-службе суда.
Суд учел отягощающие и смягчающие вину обстоятельства. За дачу взятки суд приговорил подсудимых к штрафу в 15-кратном размере суммы незаконного вознаграждения — 450 тысяч и 750 тысяч тенге соответственно.
Бухгалтеру назначен штраф в 600 тысяч тенге. Медсестра должна будет выплатить 2,5 миллиона тенге. Самая большая сумма штрафа у бывшего директора "Ардагерлер үйі". Он должен будет выплатить 4 миллиона 50 тысяч тенге, что соответствует 45-кратному размеру полученной суммы незаконного вознаграждения.
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