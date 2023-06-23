Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Директор школы собирала деньги на заполнение аттестатов в ЗКО
astanatv.kz Сегодня, 21:27
149
Сегодня, 21:27
149
Фото: astanatv.kz

Директор школы собирала деньги на заполнение аттестатов в ЗКО

Родители школьников пожаловались в Антикоррупционную службу на то, что директор учебного заведения собирает деньги для заполнения аттестатов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

Для проверки достоверности информации, 20 июня в сервисном центре ANTIKOR Ortalygy состоялась встреча с участием представителей компетентных органов. Установлено, что 19 мая между заказчиком – организацией образования и поставщиком в лице ТОО заключён договор о государственных закупках услуг по заполнению аттестатов об окончании школы.

"В ходе проведения госзакупок заказчиком в технической спецификации не соблюдены требования приказа министра образования и науки РК от 21 ноября 2007 года № 565 "Об утверждении требований по оформлению документов об образовании", то есть заполнение аттестатов с помощью печатающих устройств не было указано. В связи с чем, директором школы было дано указание о сборе денежных средств с родителей в сумме 1000 тенге, если родители хотят получить электронно-заполненный аттестат. После вмешательства Антикоррупционной службы по ЗКО, денежные средства, собранные с родителей выпускников, возвращены. За допущенное нарушение виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили в Антикоре.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:27
149
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх