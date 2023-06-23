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Директор школы собирала деньги на заполнение аттестатов в ЗКО
Родители школьников пожаловались в Антикоррупционную службу на то, что директор учебного заведения собирает деньги для заполнения аттестатов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.
Для проверки достоверности информации, 20 июня в сервисном центре ANTIKOR Ortalygy состоялась встреча с участием представителей компетентных органов. Установлено, что 19 мая между заказчиком – организацией образования и поставщиком в лице ТОО заключён договор о государственных закупках услуг по заполнению аттестатов об окончании школы.
"В ходе проведения госзакупок заказчиком в технической спецификации не соблюдены требования приказа министра образования и науки РК от 21 ноября 2007 года № 565 "Об утверждении требований по оформлению документов об образовании", то есть заполнение аттестатов с помощью печатающих устройств не было указано. В связи с чем, директором школы было дано указание о сборе денежных средств с родителей в сумме 1000 тенге, если родители хотят получить электронно-заполненный аттестат. После вмешательства Антикоррупционной службы по ЗКО, денежные средства, собранные с родителей выпускников, возвращены. За допущенное нарушение виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили в Антикоре.
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