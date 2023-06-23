Директор школы собирала деньги на заполнение аттестатов в ЗКО

Фото: astanatv.kz

Родители школьников пожаловались в Антикоррупционную службу на то, что директор учебного заведения собирает деньги для заполнения аттестатов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

Для проверки достоверности информации, 20 июня в сервисном центре ANTIKOR Ortalygy состоялась встреча с участием представителей компетентных органов. Установлено, что 19 мая между заказчиком – организацией образования и поставщиком в лице ТОО заключён договор о государственных закупках услуг по заполнению аттестатов об окончании школы.