Директор и бухгалтер школы похитили 28 млн тенге в Акмолинской области

Директора и бухгалтера школы осудили за растрату 28 миллионов тенге из бюджета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Аршалынского районного суда Акмолинской области.

"Бухгалтер С. в период с января 2022 года по апрель 2023 года незаконно, неоднократно переводила завышенные заработные платы и перечисляла их на карточные счета директору А., себе и другим людям. Виновные совершили хищение бюджетных средств путём растраты на общую сумму 28 миллионов тенге, причинив материальный ущерб государству в особо крупном размере", - сообщили в суде.

При назначении наказания, суд учёл отсутствие судимости у директора и полное возмещение им причинённого ущерба, а также то, что бухгалтер "похитила большую часть денег и участвовала во всех эпизодах более активно".

"С. назначено семь лет лишения свободы, А. - два года лишения свободы условно. Каждой назначено дополнительное наказание, связанное с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - уточнили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.