Директор детсада похитила более 8,5 млн тенге в Астане

В Астане осудили директора детского сада, обвинённую в хищении бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz.

Прокуратура района "Алматы" в ходе проверки одного из дошкольных учреждений столицы установила факт хищения денег, выделенных в рамках госзаказа.

"С июня 2021 года по сентябрь 2023 года, используя служебное положение, в целях хищения государственных средств, заведующая детским садом необоснованно получала выплаты из бюджета. В результате преступных действий государству причинён ущерб в размере свыше 8,5 миллиона тенге", - сообщили в прокуратуре.

Женщину осудили и лишили права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на три года.

Ущерб она возместила в полном объёме.