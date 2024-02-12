Директор детсада похитила более 8,5 млн тенге в Астане
Сегодня, 15:57
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Сегодня, 15:57Сегодня, 15:57
124Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
В Астане осудили директора детского сада, обвинённую в хищении бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz.
Прокуратура района "Алматы" в ходе проверки одного из дошкольных учреждений столицы установила факт хищения денег, выделенных в рамках госзаказа.
"С июня 2021 года по сентябрь 2023 года, используя служебное положение, в целях хищения государственных средств, заведующая детским садом необоснованно получала выплаты из бюджета. В результате преступных действий государству причинён ущерб в размере свыше 8,5 миллиона тенге", - сообщили в прокуратуре.
Женщину осудили и лишили права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на три года.
Ущерб она возместила в полном объёме.
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