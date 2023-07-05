Директор Almaty Kuat осужден на 6,5 лет за мошенничество и отмывание денег

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Директор Almaty Kuat осужден на 6,5 лет за мошенничество и отмывание более чем 620 млн тенге.

Досудебное расследование в отношении директора TOO Almaty Kuat по фактам мошенничества и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере завершено Департаментом АФМ по городу Алматы, передаёт Baigenews.kz.

Следствием установлено, что директор ТОО, заключив договор электроснабжения с участниками индустриальной зоны Алматы, более 10-ти субъектами предпринимательства, обманным путем, введя в заблуждение потребителей электроэнергии, а также электро-производящие и электро-передающие организации, незаконно выставляя счета на оплату за потребление электроэнергии, на протяжении двух лет взимал плату с предпринимателей за электроэнергию.

Тем самым он причинил ущерб на общую сумму более 620 млн тенге. В ходе дальнейших следственных мероприятий установлено, что директор вышеуказанного ТОО вовлекал в законный оборот денежные средства, полученные преступным путем, посредством совершения сделок, представляющих доход.

Постановлением суда наложены аресты на земельные участки и оборудования на общую сумма более 134 млн тенге.

Приговором суда директор ТОО признан виновным с назначением наказания в виде 6,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.