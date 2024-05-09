Динмухаммед Кошкар с победы стартовал в мировом отборе на Олимпиаду
Сегодня, 14:08
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:08Сегодня, 14:08
396Фото: НОК РК
Казахстанский борец греко-римского стиля Динмухаммед Кошкар одержал победу в первой схватке на мировом отборочном турнире в Стамбуле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Он бьётся за олимпийскую квоту в весе до 67 килограммов.
На старте казахстанец встретился с Махмудом Бакшиллоевым из Узбекистана. Схватка завершилась со счетом 5-0 в пользу Кошкара.
Добавим, что в каждом весе на турнире разыгрываются по три квоты.
Самое читаемое
- Школьники прибыли на выпускной на роскошных авто и вертолёте: видео набирает популярность в соцсетях
- Парад во дворе ветерана ВОВ провели полицейские ВКО
- Видео с "кораблём-призраком" на Каспии набирает популярность в Сети
- Как 79-ю годовщину Победы празднуют в Алматы
- Новый чемпион мира высмеял Жанибека Алимханулы