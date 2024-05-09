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Динмухаммед Кошкар с победы стартовал в мировом отборе на Олимпиаду

Сегодня, 14:08
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НОК РК Сегодня, 14:08
Сегодня, 14:08
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Фото: НОК РК

Казахстанский борец греко-римского стиля Динмухаммед Кошкар одержал победу в первой схватке на мировом отборочном турнире в Стамбуле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Он бьётся за олимпийскую квоту в весе до 67 килограммов.

На старте казахстанец встретился с Махмудом Бакшиллоевым из Узбекистана. Схватка завершилась со счетом 5-0 в пользу Кошкара.

Добавим, что в каждом весе на турнире разыгрываются по три квоты.

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