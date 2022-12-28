Лента новостей
- Техничка из Арыси выиграла Bentley в конкурсе в соцсети 21:49 63
- Динара Садуакасова выиграла медаль чемпионата мира по рапиду 21:32 102
- Как будут встречать Новый год в Алматы 20:59 154
- Четырехлетний мальчик пропал в Актобе 20:42 210
- В КТЖ прокомментировали задержание Антикором главы филиала компании "Пассажирские перевозки" 20:25 298
- Участок трассы Алматы-Екатеринбург перекрыли из-за гололёда 19:56 258
- Зачем вводят таможенную пошлину на вывоз семян подсолнечника из Казахстана 19:20 310
- Журналист Михаил Козачков останется под стражей, суд отказал адвокатам в жалобах 18:37 407
- Почему Казахстан выступил против осуждения России в ООН, ответили в МИД 18:24 1442
- Токаеву представили меры по ограничению закредитованности населения 18:12 448
- Цифровой банк профессионалов дорожной отрасли появится в Казахстане 18:00 385
- Компенсация по депозитам: банки приняли заявления почти на 300 миллиардов тенге 17:55 328
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 17:22 1064
- Эдуард Полетаев: 2022 год был переломным для Казахстана 17:13 339
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 16:43 499
- Люксовые авто и недвижимость на 600 миллиардов тенге забрали у коррупционеров в Казахстане 16:24 438
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 16:22 817
- Более 100 казахстанцев бесплатно обучили швейному делу, кулинарии и маркетингу 16:21 408
- Димаш Кудайберген получил стипендию "Болашак" 16:18 718
- Какой будет погода до Нового года в Казахстане 16:10 283
- Инструмент защиты от мошенничества для пожилых и лиц с инвалидностью разработали в Казахстане 16:00 451
- В казахстанскую армию предлагают вернуть поваров и перейти на внутреннюю систему продобеспечения 15:52 506
- В Казахстане не могут определиться с выбором подрядчика для строительства АЭС 15:43 378
- Очередной прорыв теплосети произошел в Экибастузе 15:07 362
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 14:19 5902
- КМГ ведёт переговоры с ADP о танкерах и торговом флоте в Каспийском регионе 14:15 308
- Стало известно, почему Данияра Елеусинова лишили титула чемпиона мира 13:31 2177
- Ужесточить наказание за вбросы и подтасовку голосов на выборах предложили депутаты 13:13 350
- 137 коров украли у жителя Жамбылской области 13:09 474
- Генпрокуратуру попросили проверить законность продажи активов КМГ иностранцам 12:50 502
- 19 вагонов с зерном сошли с рельсов в Карагандинской области 12:47 446
- Средняя пенсия в Казахстана составила 108 960 тенге 12:28 507
- "Под Новый год цены всегда растут" — глава Минсельхоза о дорогих огурцах 12:06 379
- Вооруженного вымогателя задержали в Шымкенте 12:01 413
- Кто стоит за январскими событиями - мажилис потребовал дать ответ 11:56 1010
- Нура: маслихат Астаны утвердил название пятого района города 11:56 507
- Минздрав порекомендовал казахстанцам носить маски из-за роста числа заболеваемости КВИ и ОРВИ 11:47 317
- Какой марки автомобили чаще всего покупали казахстанцы в 2022 году 11:43 472
- Около 60 миллиардов тенге получили нуждающиеся семьи в виде АСП 11:39 416
- В Астане появится площадь ООН - маслихат поддержал переименование 11:22 378
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 11:22 9306
- Минздрав зафиксировал рост заболеваемости COVID-19 в Казахстане 10:58 409
- Игрока сборной Казахстана по хоккею лишили гражданства после обращения болельщиков 10:56 375
- Закон о первом президенте ставят на утрату - Мажилис принял в работу документ 10:50 536
- Дефицит кадров: более 200 медиков не хватает в столице - Минздрав 10:32 476
- В подразделениях Службы государственной охраны провели учения 10:18 338
- С 1 января WhatsApp прекратит работать на старых смартфонах 09:56 781
- Антикор задержал руководителя филиала АО "Пассажирские перевозки" 09:27 838
- С 8 января Китай отменяет ковидный карантин открывает границы в обе стороны 08:59 476
- 321 случай заражения коронавирусом выявили за сутки в Казахстане 08:46 494
- В правительстве назвали основные тенденции реального сектора экономики в 2022 году 08:34 419
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 07:36 843
- Названа самая продаваемая в мире модель iPhone 06:19 712
- Недостроенный концертный зал за три миллиарда тенге снесут в Атырау 05:51 667
- Стоимость ремонта автодорог в РК будет высчитывать цифровая система уже в 2023 году 04:16 432
- Улица Стива Джобса появилась в украинском городе 03:09 402
- Жительница Тараза скончалась из-за промедления скорой помощи 02:25 774
- Нацбанк объявил отбор кандидатов в кадровый резерв 01:41 527
- Из-за непогоды закрыли часть трассы Самара-Шымкент в Кызылординской области 00:34 481
- Есть риск повышения тарифов. В АЗРК прокомментировали итоги аукциона по частотам 5G 00:05 465
- Трёхлетний ребёнок впал в кому после операции в Костанае 27.12.2022 675
- Суд поставил точку в нашумевшем конфликте между консервным заводом и акиматом Уральска 27.12.2022 670
- Лучших научных сотрудников определили в Казахстане 27.12.2022 527
- Какую компенсацию получат экибастузцы за электроэнергию 27.12.2022 570
- Дождь прогнозируют синоптики в ряде регионов Казахстана 27.12.2022 587
- Драка в кафе Сатпаева: в полиции прокомментировали инцидент 27.12.2022 504
- Десятки Дедов Морозов устроили флешмоб в Алматы 27.12.2022 642
- Самый открытый аким работает в селе Карагандинской области 27.12.2022 799
- Дебошира сняли с рейса в аэропорту Алматы 27.12.2022 738
- Стипендию "Болашак" присудили 178 казахстанцам 27.12.2022 500
- Покорение Уимблдона, триумф в Лиге наций, трилогия GGG –"Канело". Спортивные итоги 2022 27.12.2022 486
- Газовый баллон взорвался на поминальном обеде в Улытауской области 27.12.2022 608
- Женщина убила пятилетнюю дочь и выбросила тело на свалку в Жетысуской области 27.12.2022 9137
- Эко-ёлку сделали осуждённые в женской колонии Карагандинской области 27.12.2022 670
- Антимонопольщики настаивают на разделении Air Astana и FlyArystan 27.12.2022 606
- Жуткое ДТП с участием саней и лошади произошло в СКО 27.12.2022 684
- Что изменилось в сфере высшего образования в Год детей, рассказал первый замакима СКО 27.12.2022 492
- Адвокаты Биртанова ходатайствуют о возобновлении судебного следствия 27.12.2022 642
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 835
- Восьмилетний казахстанец выиграл партию у экс-министра финансов Латвии 27.12.2022 671
Динара Садуакасова выиграла медаль чемпионата мира по рапиду
Казахстанская шахматистка Динара Садуакасова стала серебряным призёром чемпионата мира по рапиду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
В стартовых турах спортсменка сделала четыре ничьих, а затем одержала шесть побед подряд.
В заключительном туре Динара сыграла вничью с индианкой Шри Савитой и гарантировала себе, как минимум, "серебро" мирового первенства. Одинаковое количество баллов с Динарой набрала экс-чемпионка мира Тань Чжунъи, и борьба перешла в тай-брейк. В двух дополнительных блиц-партиях удача оказалась на стороне опытной китаянки.
В итоге, чемпионкой мира по рапиду стала Тань Чжунъи (Китай), вице-чемпионкой - Динара Садуакасова (Казахстан), "бронзу" получила Шри Савита (Индия).
Высокие результаты продемонстрировали и другие представительницы Казахстана. Жансая Абдумалик заняла 5-е место, Алуа Нурманова - 23-е, Амина Каирбекова - 26-е, Бибисара Асаубаева - 29-е. Отдельно стоит отметить успех двух юных казахстанских шахматисток - Зейнеп Султанбек (31-е место) и Зарины Нургалиевой (35-е место).
29-30 декабря спортсменки примут участие в чемпионате мира по блицу.
Компания 1XBET предлагает следить за баталиями вместе и гарантирует игрокам высокие коэффициенты, а также самую широкую линию!
Болейте за своих фаворитов вместе с главным спонсором футбольных эмоций компанией 1XBET!
-
Trend news
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 17:22 1052
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 16:22 797
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 14:19 5671
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 11:22 9078
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 07:36 842
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 832
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 27.12.2022 878
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 27.12.2022 695
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 27.12.2022 526
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 1753
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 1195
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 98611
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 42717
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 60915
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 1121
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 12487
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 6503
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 1326
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 1689
- "Картину пытались выдать за реальность" — Смаилов обвинил акимов во вранье 20.12.2022 45641
- Выстрелил в жену, избил сына и покончил с собой: трагедия произошла в Акмолинской области 19.12.2022 24842
- "Әділ сөз" выразил обеспокоенность по поводу задержания Михаила Козачкова 18.12.2022 1895
- Задержан журналист Михаил Козачков 18.12.2022 1979
- Лишился должности полковник полиции из Туркестанской области, ставший героем видео 18.12.2022 19845
- В Новосибирске Дед Мороз с аквалангом нырнул в бассейн и покормил акул 17.12.2022 1581
- Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса" 14.12.2022 7475
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 46675
- Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области 13.12.2022 16489
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 3006
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 12.12.2022 5136
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 12.12.2022 2659
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 3826
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 5092
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 7848
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 3474
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 45812
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 2838
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 3642
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 9709
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 69494
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 13113
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 6098
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 15727
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 19729
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 5609
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 3170
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 36786
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 3586
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 4447
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 48636
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 8765
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 13083
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 4928
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 56192
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 4100
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 22504
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 11056
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 5506
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 4137
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 6715
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 5732
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 4519
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 4416
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 7247
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 4879
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 38816
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 22905
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 11211
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 8356
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 5329
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 31621
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 47142
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 5394
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 20661
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 8098
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 12926
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 7350
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 6425
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 6293
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 13322
-
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 16:43 492
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 1228
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 2987
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 3027
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 3031
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 1413
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 1337
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 1480
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 1226
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 1381
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 1764
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 2449
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 2232
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 2743
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 2581
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 2489
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 3570
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 3419
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 3769
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 4287
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 4235
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 4454
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 4324
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 4458
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 5085
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 5216
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 5385
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 5517
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 5155
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 5618
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 5349
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 5461
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 5451
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 5611
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 5885
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 5620
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 5827
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 5947
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 5966
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 6173
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 6675
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 6957
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 6725
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 7146
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 6810
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 6864
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 6880
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 6726
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 7170
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 7458
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 7097
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 25440
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 7538
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 7283
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 7260
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 12462
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 8099
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 17067
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 15062
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 15104
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 15836
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 14555
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 19116
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 15721
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 17230
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 18356
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 17799
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 15291
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 15810
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 34963
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 16905
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 19943
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 15902
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 17097
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 17652
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 19166
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 17113
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 19132
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 18674
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 20011