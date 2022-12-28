Динара Садуакасова выиграла медаль чемпионата мира по рапиду

Казахстанская шахматистка Динара Садуакасова стала серебряным призёром чемпионата мира по рапиду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

В стартовых турах спортсменка сделала четыре ничьих, а затем одержала шесть побед подряд.

В заключительном туре Динара сыграла вничью с индианкой Шри Савитой и гарантировала себе, как минимум, "серебро" мирового первенства. Одинаковое количество баллов с Динарой набрала экс-чемпионка мира Тань Чжунъи, и борьба перешла в тай-брейк. В двух дополнительных блиц-партиях удача оказалась на стороне опытной китаянки.

В итоге, чемпионкой мира по рапиду стала Тань Чжунъи (Китай), вице-чемпионкой - Динара Садуакасова (Казахстан), "бронзу" получила Шри Савита (Индия).

Высокие результаты продемонстрировали и другие представительницы Казахстана. Жансая Абдумалик заняла 5-е место, Алуа Нурманова - 23-е, Амина Каирбекова - 26-е, Бибисара Асаубаева - 29-е. Отдельно стоит отметить успех двух юных казахстанских шахматисток - Зейнеп Султанбек (31-е место) и Зарины Нургалиевой (35-е место).

29-30 декабря спортсменки примут участие в чемпионате мира по блицу.