Димаш Кудайберген побывал в гостях у "сладкоголосого" Терри Лина

Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген выступил в качестве приглашённого гостя на сольном концерте известного таваньского певца Терри Лина, передаёт BaigeNews.kz.

"История знакомства Димаша и Терри Лина уходит в 2017 год, когда молодой казахстанский певец делал свои первые шаги на сцене китайского вокального конкурса "I am a Singer". Самому молодому участнику, к тому же из другой страны, была очень важна поддержка новых друзей из Поднебесной. Терри Лин был одним из них. Его участие в судьбе Димаша было настолько значимым, что казахстанский артист называл китайского мэтра "Папа Лин".С тех пор прошло много лет, но артисты продолжают дружить и поддерживать друг друга в значимых проектах. В 2017 году Терри Лин был гостем концерта "Бастау" в Астане, а в 2018 году Димаш приезжал на сольный концерт господина Лина в Шэнчжэнь", — сообщает официальный сайт Димаша Кудайбергена.

Также известно, что в 2019 году оба артиста принимали участие в Открытии фестиваля боевиков Джеки Чана, где кроме сольных песен вместе исполняли авторскую композицию Димаша "Ұмытылмас Күн" на казахском и китайском языках.

Димаш на концерте Терри Лина исполнил сольно авторскую композицию "Give me your love". Также вместе с хозяином вечера и молодой китайской певицей Хуан Сяоюнь, с которой Димаш познакомился на недавнем проекте "Our Song" / "Наша песня", музыканты снова спели такую любимую поклонниками в разных частях света песню о незабываемом дне.

Отметим, что Терри Лин известен своим чистым и элегантным высоким голосом, который использует различный резонанс в голове, чтобы "смешивать" головной голос и фальцет, чтобы без усилий переходить на высокие диапазоны и сохранять мощность и громкость, несмотря на его хрупкое телосложение. У него общий диапазон в 3 октавы, но он охватил дополнительную октаву при исполнении "Opera", перестроенного инструментала Витаса, песни, которую, по его словам, он не может репетировать (включая исполнение) более 4 раз в день. Позже он стал первым тайваньским исполнителем, записавшим свой альбом за один дубль и вживую без дальнейшего редактирования.