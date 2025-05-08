Видео, на котором ветерана не пускают на праздничный парад в Астане, вызвало широкий общественный резонанс. Происшествие произошло 7 мая на мероприятии, посвящённом 80-летию Победы, передаёт BaigeNews.kz.

Свидетели утверждают, что правоохранители проигнорировали просьбы прохожих и не позволили пожилому мужчине пройти к трибунам, несмотря на его статус труженика тыла и профессора.

В ответ на критику в соцсетях столичный акимат выступил с официальным комментарием. Представители управления занятости и внутренней политики встретились с ветераном Теңдіком Изақовым и его семьёй, чтобы выразить признательность и принести извинения.

"Проход на парад осуществлялся строго по спискам, составленным на основе заявлений от родственников ветеранов. Заявка от семьи Теңдіка Изақова не поступала", — пояснили в акимате.

Также в администрации отметили, что количество мест на трибунах было ограничено, а организация была ориентирована в первую очередь на комфорт пожилых участников.

Теңдік Изақов приглашён на церемонию возложения венков 9 мая. Акимат заверил, что сделает всё возможное, чтобы подобные случаи не повторялись.

Напомним, 7 мая в стране прошел парад в честь 80-летия Победы , который начался торжественного выноса Государственного флага и Знамени Победы. В небо поднялись звенья авиации, по площади Независимости прошли колонны военнослужащих и проехала современная техника. Всего в параде задействовано более 4000 человек личного состава, свыше 200 единиц техники и 66 воздушных судов.