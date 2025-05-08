На строительстве долгостроя LRT в Астане сегодня работают 1864 граждан Китая. Летом их станет ещё больше – до пяти тысяч. Об этом сообщили в компании CTS. Но горожане, проходящие мимо стройки или видящие рабочих в очереди в ЦОН, не могут отделаться от ощущения: "Это точно квалифицированные специалисты?". Среди них много пожилых мужчин, внешне похожих скорее на сельских рабочих, чем на инженеров. По официальным данным, каждый из них прошел строгий отбор, имеет диплом, опыт работы и получил разрешение на трудоустройство в Казахстане. Корреспондент BaigeNews.kz постаралась разобраться, как устроена система привлечения иностранной рабочей силы в Казахстане, и почему визуальная картина не всегда совпадает с тем, что написано в отчётах.

Китайцы в Астане: кто они и зачем приехали?

Как сообщили в Министерстве внутренних дел РК, с начала 2025 года в Казахстан въехали почти 200 тысяч граждан Китая, из них выехали 182 тысячи. Постоянно на территории страны проживают около 13,8 тысячи китайцев, при этом 85% из них – этнические казахи, переехавшие на историческую родину.

Большая часть граждан КНР в Астане заняты на стройках, в первую очередь, на объекте "Новая транспортная система города Астана. LRT. Очередь 1". По официальной статистике МВД, китайцы приезжают в столицу в основном с целью работы, учёбы или получения ПМЖ. За первый квартал 2025 года 511 человек получили разрешение на постоянное проживание. Почти все они, 510 человек, – этнические казахи.

Несмотря на относительно строгие требования, за нарушение миграционных правил к административной ответственности за тот же период были привлечены 452 гражданина Китая. Из них 101 человек был выдворен из страны. При этом учёт по городам прибытия в МВД не ведётся.

Проживают китайские рабочие, как правило, в лагерях при стройплощадках или в общежитиях при учебных заведениях. Контроль над их пребыванием и соблюдением законодательства осуществляют различные надзорные органы: от миграционной полиции до инспекции труда, каждый в пределах своей компетенции.

Всё по правилам

По словам главного эксперта Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Нурлана Канасылова, чтобы гражданин Китая получил право работать на стройке в Казахстане, особенно в проекте LRT, он должен соответствовать целому ряду требований.

"Необходима подача заявления от работодателя через электронное правительство egov.kz либо elines.kz. При этом в компании должно быть не менее 90% казахстанских работников для рабочих специальностей и не менее 70% – для руководящих. Иностранец должен предоставить диплом, легализованный или апостилированный, переведенный на казахский или русский язык, и подтверждение квалификации", – объясняет Канасылов.

Все документы проверяются комиссией: в неё входят представители акимата, инспекции труда, миграционной полиции и сферы образования. Если хоть что-то не соответствует требованиям, разрешения не будет.

Почему так много китайцев?

По данным Минтруда, в Казахстане официально трудоустроены 4366 граждан КНР. Только на LRT в рамках визы С3 – 462. В самой компании CTS сообщили, что сегодня на LRT заняты 1864 граждан Китая. В компании прогнозируют, что летом число рабочих с китайскими паспортами может вырасти до 5000 человек.

Почему такая зависимость от иностранных рабочих на государственном проекте?

Понятно, что это крупный проект и его нужно быстро реализовать. В Казахстане не каждый год строятся метро и LRT. Таких специалистов у нас попросту нет. Поэтому китайская компания привезла своих людей – слаженных, дисциплинированных, без лишних требований.

Еще одна причина – система квот и разрешений. В Казахстане действует ежегодная квота на иностранную рабочую силу. Она утверждается правительством. В 2024 году было разрешено привлечь 22 тысячи иностранных работников, в 2025 – уже на 19,3% меньше. В теории, это означает сокращение зависимости от иностранцев. На практике же, как только возобновилась стройка LRT – основной костяк рабочих составили не казахстанцы.

Почему казахстанцы не верят в дипломы?

Жители столицы делятся наблюдениями: большинство китайских рабочих – мужчины 50+, внешне из сельской местности. Их видно и возле стройки, и в ЦОНах, где они оформляют документы.

"Мы каждый день видим, как они приходят за справками. Вид у них такой, будто образование – это что-то очень далекое. А потом читаешь: "все квалифицированные, с дипломами". Несостыковка", - делится жительница района Есиль.

Нурлан Канасылов отвечает на это прямо: даже рабочие четвёртой категории обязаны быть квалифицированными и иметь соответствующие документы.

"Просто так приехать из Китая и устроиться на стройку невозможно. Образование, опыт, перевод, нотариальное заверение – всё обязательно. Более того, решение о допуске принимается комиссионно, с участием инспектора труда, представителя миграционной полиции и других ведомств", - подчёркивает он.

Что с казахстанцами?

По данным Минтруда, на стройке LRT работают 626 казахстанцев. Это меньше, чем китайцев, и намного меньше, чем требуется, чтобы снизить зависимость от иностранной рабочей силы. В условиях, когда зарплаты на стройках низкие, а условия – тяжелые, казахстанцы выбирают другие варианты.

В Минтруда заявляют о планомерном снижении доли иностранных работников.