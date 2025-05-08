В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Шымкенте почтили двух оставшихся в живых фронтовиков — Нину Егоровну Мосунову и Мұраталы Төлепбергенұлы. Ветеранов лично поздравил аким города Габит Сыздыкбеков, вручив юбилейные медали, письма от имени Президента и министра обороны, а также ключи от новых автомобилей, передаёт BaigeNews.kz.

У домов героев прошли персональные парады, аким выразил признательность за их подвиг и вклад в Победу.

Нина Егоровна Мосунова родилась 9 марта 1924 года в селе Урустамак в Татарстане. В 1942 году добровольно ушла на фронт, служила телеграфистом, затем командиром отделения радистов в зенитной бригаде. Участвовала в боях под Можайском, награждена медалью "За победу над Германией". После войны работала кассиром, библиотекарем, секретарём-машинисткой. Сегодня она — бабушка и прабабушка, у неё два внука и пятеро правнуков.

Мұраталы Төлепбергенұлы родился 20 мая 1925 года в селе Жаскешу. Был призван в армию в 1943 году, участвовал в освобождении Бреста, Варшавы, Данцига, Висмарка, Биттенберга и Перлеберга. За отвагу награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией" и другими наградами. Победу встретил в Биттенберге, вернулся домой в 1950 году. После войны работал бригадиром, бухгалтером, управляющим фермой. Воспитал восьмерых детей, имеет 19 внуков и 10 правнуков.