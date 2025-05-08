В связи с закрытием воздушного пространства между Индией и Пакистаном авиакомпания Air Astana внесла изменения в расписание рейсов в/из Индии, передаёт BaigeNews.kz.

"Авиакомпания продолжит выполнять рейсы KC 291/292 по маршруту Алматы – Мумбаи – Алматы трижды в неделю — по средам, четвергам и воскресеньям. Полёты будут осуществляться по более продолжительному альтернативному маршруту на воздушных судах Airbus A320 и Airbus A321LR. С 9 по 18 мая регулярные рейсы KC 907/908 и KC 963/964 по маршруту Алматы – Дели – Алматы будут отменены", - сообщили в пресс-службе перевозчика.

Пассажирам отменённых рейсов будет предложен полный возврат стоимости билетов, а также бесплатное перебронирование на другие даты.

Авиакомпания планирует выполнить три репатриационных рейса по маршруту Алматы – Дели – Алматы для возвращения на родину граждан Казахстана, а также других пассажиров Air Astana.