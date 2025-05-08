Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Визит приурочен к участию в мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках визита в столицу России Президент Казахстана примет участие в торжественном параде Победы, а также проведёт ряд двусторонних встреч с главами иностранных государств, прибывшими на памятные мероприятия.

Ранее Президент почтил память воинов-казахстанцев.

Напомним, 7 мая в Казахстане прошел парад в честь 80-летия Победы , который начался торжественного выноса Государственного флага и Знамени Победы. В небо поднялись звенья авиации, по площади Независимости прошли колонны военнослужащих и проехала современная техника. Всего в параде задействовано более 4000 человек личного состава, свыше 200 единиц техники и 66 воздушных судов.